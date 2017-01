Moro se la juega a una sola carta

­

Raúl Moro Martín prefiere mirar al presente. El presidente del Real Murcia, que todavía no ha sido capaz de explicar una línea de su proyecto, ha puesto todas sus miradas en el mercado invernal. Aunque en principio se habló de unos retoques, Deseado Flores y Paco García han apostado por toda una revolución dentro del vestuario. Ocho fichajes ya han sido confirmados y el club grana está a la espera de sellar el contrato del delantero Sergi Guardiola, que en principio será el último movimiento, a falta de bajas, en este mes de enero.

Después de asumir sus funciones el pasado 28 de diciembre, el grupo del extremeño no se ha privado de nada para satisfacer al entrenador, que después de 22 jornadas no ha sido capaz de meter al Real Murcia en el play off. Los movimientos llevados a cabo así lo indican. Para conseguir que Víctor Curto vista la grana, la entidad murcianista ha pagado un traspaso, según medios jienenses, de 35.000 euros al Linares, algo poco habitual en esta categoría. Además, el contrato del jugador de 34 años se eleva a unos 4.500 euros al mes y se alargará hasta junio de 2018. Una cantidad parecida será la que percibirá el centrocampista David Sánchez de aquí a finales de campaña.

El delantero y el medio no son los únicos que se ha aprovechado de la chequera del grupo de Moro, y es que algunos medios han publicado que Sergi Guardiola aterrizará en Nueva Condomina cobrando unos 80.000 euros por los seis meses que restan de competición. Mucho menor es la ficha de Rayco, otro de los fichajes de este mercado invernal, aunque el extremo, que en la Ponferradina tenía uno de los sueldos más destacados de la categoría, tampoco bajará de los 20.000 en el conjunto murcianista.

Pero además de los salarios ofrecidos por Deseado Flores para convencer a algunos de los futbolistas más apetecibles de la primera vuelta en Segunda B, como son los casos del mencionado Curto o de Elady Zorrilla, que llega de meter 10 goles con el Mancha Real, lo que realmente ha sido determinante para conseguir refuerzos de garantías para la plantilla de Paco García es la duración de los contratos que han ofrecido los responsables murcianistas.

Hasta el momento, salvo Josema (cedido por el Almería) y Pablo Aguilera (hasta junio de 2019), todos los fichajes confirmados se han comprometido por lo que resta de temporada y una más. Este punto se ha convertido en fundamental para que David Sánchez pusiese fin por la vía rápida a su estancia en el Atlético Baleares o para que Víctor Curto, que el pasado verano no tuvo ni una oferta interesante, forzase su salida del Linares hasta el punto de coger una baja médica para no acudir a entrenar. Ambos futbolistas, que tienen 34 años y saben que su etapa en el fútbol está llegando a su fin, han visto en la oferta del Real Murcia una oportunidad irrechazable.

En la política de contratos impulsada por el grupo de Moro sorprende especialmente el acuerdo con el central Borja Gómez. Pese a que su incorporación genera dudas por la inactividad del defensa madrileño, que lleva un año sin jugar por una grave lesión, el Real Murcia anunciaba el martes que el futbolista, sin equipo después de rescindir el pasado verano con el Oviedo, se ha comprometido por lo que resta de temporada y una más. Una vinculación que causa extrañeza teniendo en cuenta los riesgos que asume la entidad con un futbolista que, según gente del fútbol, no va a volver a ser el jugador que destacó antes de la grave lesión que le obligó a pasar por el quirófano.

Con los movimientos, las inversiones y las decisiones tomadas en este mercado invernal, los nuevos gestores granas han decidido jugárselo todo a una carta, la del ascenso por la vía rápida el próximo mes de junio. El problema llegará en caso de que los murcianistas no sean capaces de dar el salto al fútbol profesional, y es que los contratos que ahora han sido decisivos para convencer a futbolistas como Víctor Curto, David Sánchez o Rayco y que en Segunda División apenas supondrían nada teniendo en cuenta los elevados ingresos, se convertirán en una losa para la ya maltrecha economía si el club alarga su estancia en la categoría de bronce por cuarta campaña consecutiva.