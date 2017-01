Katsikaris, al rescate del UCAM Murcia CB

El preparador heleno dirige su primer entrenamiento y mañana se estrena en la Eurocup

El UCAM CB Murcia puso fin a la segunda etapa de Óscar Quintana a cargo del banquillo para comenzar a escribir desde ya el segundo tomo de Fotis Katsikaris. El club anunció ayer sobre el mediodía la vuelta del entrenador griego al Palacio hasta final del presente curso convirtiéndeose en el elegido para enderezar el rumbo de una temporada que empezaba a ser preocupante sobre todo en la liga ACB. Por la tarde, Katsikaris se puso manos a la obra y dirigió su primer entrenamiento para preparar el encuentro de mañana ante el Gran Canaria del Top 16 de la Eurocup, a las 20.45 horas (La 7TV).

La derrota y la imagen del pasado domingo ante el Baskonia fue el denotante que provocó que los directivos del club murciano perdieran la confianza en Óscar Quintana para revertir la situación en la que actualmente se encuentra el equipo. La plantilla completó la primera vuelta de la Liga Endesa siendo incapaz de enlazar dos triunfos consecutivos y con un balance de 5 victorias y 11 derrotas que le ha llevado a encontrarse más cerca de los puestos de descenso que del principal propósito marcado en verano por mantenerse en la lucha en la parte media de la clasificación.

Este ha sido el motivo de mayor peso que ha provocado el punto y final de la segunda etapa de Quintana en el UCAM, sumado a una mala racha de cinco derrotas consecutivas -entre ACB y Eurocup- en las que las sensaciones que ha dejado el equipo en la pista han sido alarmantes por la distancia respecto a sus rivales sobre la pista.La marcha del cántabro ha coincidido con la vuelta al palco del Palacio por parte del presidente del club, José Luis Mendoza, después de un mes y medio de ausencia, y el domingo al término del encuentro ante el Baskonia se tomó la decisión de darle un giro a la pizarra del equipo universitario después de que gran parte de la grada señalase a Quintana tanto al descanso como al final del duelo.

La llegada de Fotis Katsikaris, que ayer se convirtió en uno de los temas del momento en las redes sociales, se produce después de que tanto el técnico como el club decidiesen separar sus caminos el pasado verano. Ambas partes no llegaron a un acuerdo para la renovación, después de que el griego fuera uno de los artíficies de la mejor temporada de la historia al conseguir la clasificación para Europa y entrar en el play off por el título de la Liga Endesa, e incluso Mendoza llegó a afirmar que Katsikaris no volvería a Murcia tras una serie de malos resultados que se dieron durante el mes de diciembre.

El técnico heleno, entonces, optó poner rumbo al Lokomotiv Kuban y, pese a que firmó por tres temporadas, el conjunto ruso decidió despedirle tras un mal arranque de temporada, sobre todo en la Eurocup. Sin embargo, ayer se volvió a enfundar el chándal del UCAM Murcia tras aceptar el reto de cambiar la situación deportiva por la que atraviesa el equipo.

El griego, tras concluir su aventura en Rusia, se encontraba en Murcia donde reside junto a su familia, ya que su hijo inició el curso en el equipo júnior del UCAM. Mañana volverá al banquillo que abandonó tras firmar el mejor resultado del club y lo hará en el inicio de la segunda vuelta del Top16 de la Eurocup, donde los universitarios buscarán una de las dos plazas que dan acceso a las eliminatorias. Además, Katsikaris se reencontrará con su exequipo, el Lokomotiv Kuban, dentro de dos semanas.

La inmediatez con la que el técnico podía tomar las riendas del equipo y su conocimiento del grueso del plantel, además del respaldo total que suponen los resultados de su temporada anterior, han sido los puntos a favor para su regreso. El capitán José Ángel Antelo, Facundo Campazzo, Vítor Benite, Nemanja Radovic y Sadiel Rojas -prácticamente un quinteto- son los jugadores con los que Katsikaris coincidirá respecto al curso pasado, por tanto, los que conocen de sobra los planes y lo que el nuevo técnico espera del equipo.

No obstante, desde el club se sigue trabajando paralelamente en la incorporación de un alero tras las lesiones de larga duración de Ovie Soko, en el tobillo, y de Martynas Pocius, rotura parcial del tendón rotuliano de la rodilla, tras el fichaje del pívot Kevin Tumba por la marcha de Vítor Faverani al Barcelona Lassa. Quien no estará en la segunda etapa de Fotis Katsikaris en el club será el técnico ayundate Francis Sánchez, que junto a Óscar Quintana, también pone fin a su vinculación con el cuerpo técnico del club.