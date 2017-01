Katsikaris: "Tenemos que pensar que la temporada empieza hoy"

El UCAM CB Murcia recibe mañana la visita del Herbalife Gran Canaria (20.45 horas, La 7TV) y lo hará con Fotis Katsikaris al mando del banquillo. El técnico griego, que el pasado curso consiguió el mejor resultado del club en su historia, ha sido presentado en el Palacio de los Deportes tras el cese de Óscar Quintana y ha asegurado que "la confianza" ha sido lo más importante para su regreso. "La confianza es lo más importante en la vida y me lo demostraron el club y el presidente el año pasado. El club es como una familia, no ha cambiado nada desde mi marcha, y me siento muy cómodo y arropado. Ha sido una decisión fácil y no he dudado en ayudar al equipo en esta situación", explicó.

Katsikaris ha añadido que la plantilla "es muy buena" aunque la marcha de Faverani es una baja notable. "Me gusta mucho el equipo, se ha hecho un buen trabajo y hoy voy a conocer un poco más a los nuevos porque a algunos jugadores ya los conozco del año pasado y ya saben lo que quiero. Tenemos que ser duros y encontrar nuestra identidad. Es muy difícil, pero hay que tener fe, trabajar y tener confianza jugadores, entrenador y directiva", ha comentado.

El preparador griego, que firma hasta final de temporada, ya ha vivido experiencia similares en otros equipos al llegar a mitad de temporada. "He vivido esta situación tanto en Bilbao como en Valencia de un grupo mermado por los malos resultados y anímicamente, porque las dos cosas van juntas. Lo primero que tenemos que hacer es resetar y conseguir una tranquilidad con este cambio pensando que la Liga empieza hoy mismo", ha asegurado.

Sobre los gritos hace unos meses por parte de la afición pidiendo su vuelta ha afirmado que fue una situación "incómoda" y ha explicado que se sintió "dolido" por las palabras del presidente, José Luis Mendoza, en las que aseguró que no volvería a Murcia. "Me ha dolido, pero no soy un tío de empezar así. Tiene mucho mérito lo que ha hecho el presidente porque podía haber contratado a otro entrenador. Hay muchos y no lo ha hecho, eso demuestra lo grande que es y hay que valorar eso". Por su parte, Mendoza ha aseverado que se trató de un malentendido. "Rectificar es de sabios y no me entregaron la carta en la que Fotis se despidió. El domingo tras el partido tomé la decisión porque los resultados nos obligaban y agradezco el gesto de Fotis porque se le quiere mucho aquí", concluyó el presidente.