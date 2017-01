Florian, otro fichaje frustrado

«Con el delantero no vamos a tentar a la suerte, porque está todo planificado», insiste el presidente

Thierry Florian es el segundo jugador que se le escapa a Paco Belmonte en este mercado de fichajes en poco más de dos semanas. El primero fue César Remón, quien dio calabazas al director deportivo albinegro para marcharse al Logroñés. Ahora ha sido Thierry Florian, el exdelantero albinegro del cual el club ha venido hablando todo el mes de enero. El Cartagena no ha sido capaz de competir con las ofertas económicas que ha recibido el delantero galo desde otros lugares.

Florian no será delantero albinegro, al menos esta temporada, por lo que Paco Belmonte necesita un jugador que, por nombre, consiga hacer olvidar esta pifia en el mercado de contrataciones. «Con el delantero no tentamos a la suerte porque está todo planificado. Es un atacante de primer nivel», insiste el propietario del club en una semana decisiva para los intereses que mantiene la entidad en contratar un delantero que ayude a solventar sus problemas con el gol y, además, consiga borrar ese mal sabor de boca que deja el final del caso Florian.

El delantero francés estuvo a comienzos de enero en Cartagena y los dirigentes le plantearon la posibilidad de venir en el caso de rescindir contrato con su club. El jugador ha sido reticente a regresar a la Segunda B y considera que su proyección es más alta, como mínimo en Segunda División.

Tanto Belmonte como el director general, Manolo Sánchez Breis, aunque admitían que era una operación difícil, alimentaban la esperanza de los aficionados al insistir en que el goleador era su primera opción. El tiempo les ha devuelto a la realidad, que no es otra que Florian prefiere irse a un país como Chipre, con un nivel muy inferior de fútbol que España, por lo que la opción de regresar a Cartagena no estuvo tan cerca como muchos creían. «Si Florian hubiera venido a España no habría sido al Cádiz o al UCAM sino al Cartagena», señalaba Belmonte tratando de justificar que han hecho todo lo posible.

Ahora toca recomponerlo todo y buscar un recambio válido para suplir las bajas de Fernando, Hevia y Óscar Rico. La decisión de que Chus y Rico se marchen está tomada y no hay marcha atrás. El club quiere dar de alta a Artiles antes del viernes, por lo que debe firmar el finiquito de al menos uno de ellos en las próximas horas. «Hay varios equipos interesados en su contratación. Espero que de aquí al viernes haya una solución», indicaba Paco Belmonte ayer.

Críticas y respeto

Por otro lado, el propietario de la entidad pedía respeto para el equipo en las redes sociales tras ganar en Mancha Real y después de que hubieran voces críticas con la plantilla tras perder ante el Córdoba B. En la rueda de prensa de presentación de Artiles, Belmonte añadía al respecto que «echamos en falta que durante los 90 minutos haya un compromiso de la afición por apoyar al equipo». Además, el presidente cree que la gente debe valorar lo que se está haciendo en los últimos tiempos en este club, y, de paso, lo recordó para poner su broche final a la presentación: «Somos líderes; pagamos las nóminas por anticipado y tenemos 6.700 abonados, más que nunca en Segunda B. Si no lo dice nadie, lo digo yo. Hay que tener respeto a esta plantilla, porque me daba la impresión de que no estábamos cumpliendo con las expectativas, y no es así»­.