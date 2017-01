Nueva oportunidad para recuperar el rumbo

El primer tramo de la temporada se le ha hecho muy largo al UCAM CB Murcia. Los universitarios han sufrido demasiados altibajos en su juego, han sido muy irregulares en los resultados en la liga ACB y todas sus alegrías se han enfocado en la Eurocup. Sin embargo, a partir de hoy inician un nuevo tramo para cambiar esta dinámica. El UCAM arranca la segunda vuelta de la Liga Endesa ante el Baskonia, a las 12.30 horas (Movistar +, dial 56), con el propósito de reconducir la nave y ser mucho más constante tanto en juego como en resultados. Además, lo hará con la novedad del pívot Kevin Tumba, quien ayer entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros después de la marcha de Vítor Faverani al Barcelona Lassa.

Los centímetros del interior congoleño, que es internacional con Bélgica y lucirá el '24', le aportarán más energía a un juego interior universitario que la última semana se vio superado tanto en Málaga como en Gran Canaria sin Faverani. No obstante, los problemas se acumulan y Óscar Quintana, entrenador del UCAM, no podrá contar hoy con Martynas Pocius al sufrir «una rotura parcial del tendón rotuliano», según anunció ayer el club. El lituano iniciará un tratamiento conservador pero no se descarta la cirugía, por lo que el cántabro solo podrá contar con Sadiel Rojas y el yeclano Chumi Ortega, al ser inscrito como jugador del primer equipo a todos los efectos, para la posición de alero tras la baja ya conocida de Ovie Soko.

Cierto es que el Baskonia no es la mejor pareja de baile para tratar de relanzar su trayectoria en la ACB. Pero los universitarios ya demostraron a principios de la temporada que se le puede dar un susto a los jugadores del conjunto vasco cuando llegaron a superar la decena de puntos de ventaja en el Buesa Arena, a pesar de que el Baskonia se acabó llevando el partido, y los visitantes no ganan en Murcia desde la temporada 12-13. Con ese espíritu y con el calor del Palacio, el plantel de Quintana buscará llegar a un final apretado como ocurrió ante el Valencia Basket y tratará de encontrar las mejores soluciones posibles en los últimos compases para poner contra las cuerdas a su rival. No obstante, el Baskonia llega al pabellón murciano herido tras caer por treinta puntos el pasado viernes ante el Olympiacos en la Euroliga y con tres victorias consecutivas -ante el Madrid, el Fuenlabrada y el Bilbao Basket- en la ACB.

Tras anunciar su retirada Pablo Prigioni, el conjunto vasco anunció hace unos días la incorporación del base Nicolás Laprovittola, tras su efímera aventura en la NBA. Aunque, no ha llegado a tiempo para estar hoy en el Palacio y no podrá medirse a su compañero de la selección Campazzo, nombrado jugador más espectacular de la primera vuelta de la ACB. Además, los visitantes contarán con la duda del ala-pívot Shengelia.