El Lorca y el Murcia se enseñan los dientes

El Lorca FC suma cuatro victorias en cuatro partidos y el Real Murcia llega esta tarde al Artés Carrasco con una plantilla en plena revolución entre altas y bajas y que nadie sabe cómo va a responder ante uno de los equipos más poderosos de toda la Segunda B por la gran inversión económica que ha realizado el empresario chino Xu Gembao en la Ciudad del Sol.

Los lorquinos podrían auparse al liderato si son capaces de ganar y el Cartagena no lo hace ante el Mancha Real, mientras que los granas no piensan otra cosa que ganar para meterse cuanto antes en el play off de ascenso. El entrenador madrileño del Lorca FC, ex jugador del Real Murcia, Julio Algar,no tiene bajas por lesión,pero no puede contar con el chileno José Rojas por problemas burocráticos. En la portería estará Dorronsoro. Los laterales, el derecho para otro ex del Murcia, Pina, y el izquierdo para Pomares. En el centro de la defensa estarán Molo y Borja García. Por delante lo hará Cristian Bustos con Poley o Juanra. El costado diestro puede ser para Carlos Martínez, Javi López o Manu Onwu. La izquierda tiene inquilino fijo, Urko Arroyo. Noguera estará de enganche y Chumbi como jugador más adelantado. Ademas de los citados también están convocados Lafrentz, Antonio López, Menéndez y Borja Martínez.

El Lorca FC supera al Real Murcia en siete puntos. Los de Paco Garcia han ganado tres partidos fuera de su campo, han empatado dos y han perdido cinco. En el partido de la primera vuelta, todavía con Iñaki Alonso en el banquillo lorquinista, el Murcia ganó 2-0 en un choque que se decantó en la recta final.

El entrenador murcianista vuelve al recinto lorquino en cuyo banquillo local estuvo la temporada pasada, al igual que Roberto Alarcón. Por su parte Javi López, si juega, se enfrentará a su exequipo, donde el curso anterior no le salieron nada bien las cosas.

Sin duda,el estadio Artés Carrasco va a registrar la mejor entrada de la presente campaña. La nota negativa será el estado del terreno de juego, el cual está muy mal.

En el capítulo del Real Murcia, lo que resulta casi imposible es saber hasta qué punto se va a ver un Murcia distinto al que hace siete días le ganó sobre la bocina al Villanovense gracias a un gol en propia puerta del portero rival. Las siete incorporaciones que ha realizado la entidad desde la llegada de Raúl Moro a la presidencia y la salida de hasta cinco jugadores que iniciaron la liga como jugadores granas, el once titular puede sufrir más de un cambio considerable.

Así, no es para nada descartable que Víctor Curto pueda incluso arrancar de delantero titular ante la necesidad que ha puesto de relieve el entrenador de tener un jugador que se convierta en una referencia. Elady Zorrilla y Rayco también tienen sus opciones ya que son dos incorporaciones que en teoría podrían ser titulares sin ningún problema. Parece que Diego Benito, David Sánchez y Rubén Ramos podrían formar un centro del campo inédito, aunque en los extremos el abanico se ha abierto mucho y es casi imposible adivinar por quién apostará el técnico grana, quien al igual que su rival no cuenta con bajas. Los puntos en Lorca no van a ser sencillos para ninguno de los dos aspirantes, pero ambas entidades quieren la victoria, ya que los empates para sus objetivos esta temporada se quedan algo escasos.