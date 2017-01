El UCAM quiere pescar en río revuelto

Esta podría ser la semana más tranquila para Francisco desde su llegada al UCAM Murcia. Tras el duelo de necesitados y de mayor presión ante el Nástic, saldado con empate a uno la pasada semana, el conjunto universitario arranca la segunda vuelta en La Condomina ante un decepcionante Real Zaragoza (20.00 horas, Gol TV).

El UCAM afronta esta nueva mitad de temporada a tres puntos de su objetivo. Veintiuna jornadas por delante, 63 puntos más por disputarse, y la posibilidad de convertir de una vez por todas La Condomina en un fortín. Y es que la salvación, tal y como relatan algunos pesos pesados del plantel universitario como Tekio o el propio Francisco, pasa por hacerse fuerte en el feudo murciano.

El precedente de la primera vuelta no es especialmente halagüeño para el UCAM, aunque bien es cierto que hay muchas diferencias en los dos conjuntos. Para empezar, Francisco y Raúl Agné son los técnicos actuales tras los cambios acontecidos en ambos banquillos. También hay variaciones en sendas plantillas, por lo que el devenir de este encuentro no tiene por qué parecerse en nada al de la primera jornada.

Y es que el debut del UCAM en Segunda, que tuvo lugar en un estadio histórico como La Romareda, terminó por convertirse en un recital futbolístico para los maños a la vez que facilitado por el propio UCAM. En una sola mitad, el Zaragoza destrozaba las ilusiones de los murcianos tras marcharse ganando 3-0 al descanso. La sed de revancha y venganza por parte de los jugadores universitarios será un aliciente más para salir a por todas.

Por otra parte, la mejoría plausible en el juego y en el número de ocasiones fabricadas por el propio UCAM tras la llegada de Francisco debe comenzar a plasmarse en los resultados. De sensaciones ni vive ni respira un proyecto que busca asentarse en el fútbol profesional. Y esta será la cuarta oportunidad para el técnico almeriense de conseguir de una vez por todas la victoria. El propio Francisco no cuenta con ninguna baja, ni por sanción ni por lesión, para afrontar el partido y confirmar el despegue del UCAM tras su desembarco en la entidad azul y dorada. Ahora mismo, en el entorno del club no preocupa el hecho de que aún no se haya ganado con Francisco al frente del equipo, aunque el propio entrenador afirma que «la victoria está más cerca». No es cuestión de demorarse.

En cuanto al Real Zaragoza, tras esta primera vuelta de Liga, el cambio de entrenador y la remodelación invernal de la plantilla, la sensación presente es de decepción. De hecho, el conjunto maño saborea su entrada de año con un aroma de derrota constante: cayeron ante el Girona (0-2) y vienen de perder en Tenerife por la mínima (1-0). El equipo blanquillo, diseñado para lograr el ascenso de categoría, está situado a cinco puntos del descenso, aunque a cuatro de los puestos de promoción para subir a Primera.

El técnico zaragocista, Raúl Agné, ha insistido en la necesidad imperiosa de llevarse los tres puntos de La Condomina. Recupera para esta convocatoria al veterano centrocampista Cani, que cumplió un partido de sanción ante el Tenerife. Además, es destacable la presencia de dos jugadores del filial como son el habilidoso extremo Xiscu y el defensor Rai, que confirman la importancia de la cantera para la entidad maña. Por su parte, Lanzarote será baja para el partido pese a que ya ha vuelto a los entrenamientos. En el Zaragoza no quieren arriesgar con uno de sus jugadores más importantes y no arriesgarán en su vuelta. Tampoco viaja Edu Bedia, el último fichaje invernal.