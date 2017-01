"Ganar a otro rival que está por encima nuestro sería dar un paso importante"

«Todo lo que sea ganar a rivales que están delante de ti es un paso más. Han venido jugadores de muchísima calidad, jugadores con muchísima experiencia en los momentos que van aparecer en esta segunda vuelta y también empieza una labor importante por parte del cuerpo técnico de gestión del grupo, por lo que esperemos que seamos capaces de conjugar todo eso y que a su vez nos acerque más al objetivo de disputar el play off de ascenso». Más claro imposible a la hora de subir el listón. El entrenador del Murcia, Paco García, no piensa en otra cosa que no sea salir victorioso del exigente choque de mañana en el campo del Lorca FC.

La llegada de fichajes a la plantilla del Real Murcia y el 'subidón' de su entrenador tras superar en la última jornada a uno de los equipos revelación del Grupo IV de Segunda B como el Villanovense, no contempla otro escenario que no sea conseguir los tres puntos mañana en el campo de un Lorca donde el empresario chino Xu Gembao ha confeccionado un proyecto millonario para devolver a la Ciudad del Sol al fútbol profesional.

Preguntando sobre el partido que esperan los aficionados, el técnico del barrio del Carmen explicó que «los dos equipos llegamos en una buena dinámica, pero nuestro trabajo está más centrado en la línea defensiva, ya que sabemos que nuestras opciones de llevarnos la victoria del Artés Carrasco pasan por mantener nuestra portería cero». De esta manera, el máximo responsable del banquillo murcianista quiso poner de relieve el único 'pero' que tiene el Lorca que prepara Julio Algar, que concede demasiado cuando se trata de exigencia defensiva. Y por ahí es por dónde quiere hacerle daño un Murcia en el que incluso se podría ver alguna cara nueva además de la de David Sánchez, quien debutó hace seis días como grana ante el Villanovense.

Con todos los jugadores disponibles, Paco García espera que sus jugadores se mantengan en la dinámica actual, la que genera buenos resultados al margen de lo que se haga en el campo. A pesar de que el equipo que arrancó la pretemporada y el que se verá dentro de quince días pueden ser la noche y el día, Paco García «no hemos mejorado, hemos progresado». «Las temporadas son muy largas y gracias al trabajado diario hemos sido cada vez más efectivos en las fases que implica el juego y sobre todo hemos adquirido una solidez defensiva que quizá al principio nos faltaba», resumió el técnico grana, quien puede poner la parte alta de la clasificación en un pañuelo si sus jugadores son capaces de dar mañana la sorpresa en casa de un Lorca que, a priori, parte como favorito para llevarse la victoria. Primero por tratarse de un proyecto diseñado a base de talonario y segundo por su condición de local ante un Murcia que fuera de casa no es capaz de parecerse al de Nueva Condomina.

Tres soldados listos para luchar

Ayer vivieron su puesta de largo el lateral derecho Juanjo, el mediapunta Rayco y el delantero Pablo Aguilera, aunque el último en principio jugará en el filial de Tercera aunque trabaje a diario con la primera plantilla. El lateral Juanjo, quien ocupará la vacante en la plantilla que deja Paris Adot, dijo que «tenía la espina clavada después de haber pasado por todas las categorías del Murcia de no haber llegado al primer equipo, pero sabía que antes o después iba a pasar, y ahora quiero aprovechar mi oportunidad».

El atacante Rayco se perfila como un jugador llamado a destacar y ser titular en el nuevo Murcia que están diseñando Deseado Flores desde el despacho y Paco García desde el banquillo. «Lo tenemos clarísimo, sabemos donde venimos y cuál es el objetivo que se quiere conseguir. Lo más importante es adaptarnos cuanto antes al equipo, a los compañeros y poder aportar nuestro fútbol al equipo», añadiendo que «en esta categoría lo que hay que saber es competir, competir en cada partido, saber manejar todo tipo de situaciones dentro del campo y lo que requiere cada situación». Pablo Aguilera, quien llega del San Roque de Tercera como apuesta de futuro, «no renuncia a nada» y también sueña con tener su oportunidad.