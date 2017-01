Paco también pone la cruz a Titi

En la plantilla del Real Murcia nadie está a salvo. Lo ha sentido Jaume Sobregrau, al que hace una semana Paco García y Deseado Flores 'invitaban' a buscar una salida lejos de Nueva Condomina. Y lo ha sufrido Germán Sáenz, aunque su incorporación a la Ponferradina parece haberse frenado en las últimas horas. Pero las cruces del técnico murcianista no acaban ahí. Paris Adot y Titi han sido los últimos en conocer que están entre los nominados para abandonar en este mes de enero la casa grana.

El fichaje del lateral murciano Juanjo y la presencia de José Ruiz dejan sin sitio al navarro, al que ya han informado de su nueva situación. Una llamada parecida recibía esta misma semana el asturiano Titi, al que Deseado Flores ya le ha comunicado que su contrato va a ser rescindido en este mes de enero. Ahora solo falta que ambas partes alcancen un acuerdo económico para poner fin a una relación que se extiende hasta el 30 de junio.

La nominación del asturiano no ha sorprendido dentro del vestuario del Real Murcia. Y es que, según fuentes próximas a la plantilla, Paco García tenía sentenciado al futbolista desde hace ya varias semanas. Incluso el pasado domingo, en el encuentro frente al Villanovense, el exatacante del Logroñés se quedaba fuera de la convocatoria, aunque su no presencia, según la versión oficial, se debía a unas molestias físicas.

Pese a llegar con el cartel de importante después de su gran temporada en el Logroñés, Paco García ha sido incapaz de sacar la mejor versión de Titi. Un problema que se ha trasladado a la mayoría de atacantes de la plantilla, que no han podido entender el mensaje del jugador. De ahí que al final, como indican voces autorizadas del vestuario, el preparador murcianista acabase recurriendo a Isi, Saura y Roberto Alarcón, futbolistas de la corte del técnico del Barrio del Carmen. Pese a ello, el gijonés ha marcado tres goles y ha dado tres asistencias.

La plaza que dejará Titi la ocupará el canario Rayco, cuyo fichaje se confirmó ayer. Además, con el asturiano fuera parece menos probable que salga Germán Sáenz, aunque el canario, que tras su lesión de rodilla no acaba de encontrar el protagonismo de la pasada campaña, lleva varios días negociando su posible incorporación a la Ponferradina. En las oficinas del Real Murcia, tal y como ha reiterado en varias ocasiones Deseado Flores, prefieren no pronunciarse sobre las bajas, y es que en las últimas semanas, según explican algunos representantes, los granas no tienen nada claro.

Puestas las cruces sobre la mesa, los responsables del Real Murcia trabajan ahora para conseguir rescindir de manera inmediata los contratos de Jaume Sobregrau, Paris Adot y Titi de la forma más barata posible, algo que tampoco está siendo sencillo. Porque los representantes de los futbolistas, sabedores de los movimientos que están llevando a cabo los granas en el mercado de invierno, no están dispuestos a que sus clientes pierdan dinero. Tras las salidas ya confirmadas de Borjas Martín (Sabadell) y Nacho Pérez (Arenas), el siguiente en marcharse podría ser Jaume Sobregrau. El capitán murcianista y hombre importante en las últimas temporadas, negocia con el Fuenlabrada. El cuarto descarte sería que Jon Iru, incluso algunas fuentes indican que la dirección deportiva sigue peinando el mercado en busca de otro jugador interesante para la delantera, lo que implicaría la salida de Wilson Cuero o del mencionado Germán Sáenz.