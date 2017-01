Veinte goles de una tacada

La contratación del delantero Víctor Curto y la inminente llegada del extremo Elady Zorrilla a la disciplina grana suponen que la entidad haya fichado veinte goles de una tajada, ya que tanto el atacante del Linares como el interior del Mancha Real lleva diez goles cada uno en su cuenta particular en la primera vuelta de la Liga en Segunda B. Así, la dirección deportiva que ha pasado a dirigir Deseado Flores desde la llegada de Raúl Moro a la presidencia de la centenaria entidad, está centrando claramente sus esfuerzos, además de jugar la baza de ofrecer contratos largos a jugadores veteranos, de tratar que las caras nuevas sean capaces de aportar desde el primer minuto que se pongan la camiseta del Real Murcia. Así, Víctor Curto vivirá este mediodía su puesta de largo como grana, mientras que Elady tendrá que esperar un poco más para que se oficialice su fichaje, aunque el futbolista de Jaén rescindió ayer con el Mancha Real y su técnico hasta la fecha, Juan Arsenal, terminó por confirmarlo en su cuenta personal de Twitter deseando suerte al jugador en su nueva etapa como murcianista. No obstante, el comentario fue eliminado de esta red social al poco tiempo, aunque el mensaje fue visto tanto por los seguidores granas como los del Mancha Real.

Evidentemente, la llegada de más refuerzos obliga a la secretaría técnica grana a tener que habilitar huecos de manera urgente, ya que la plantilla ahora mismo no tiene ninguna ficha sénior libre, lo que hace imposible que, por ejemplo, Víctor Curto pueda jugar el domingo en Lorca si antes no se le concede la baja a otro futbolista. Al parecer, la llegada de hombres de ataque se cobrarían su primera víctima en la posible salida del delantero Wilson Cuero, ya que el colombiano no ha sido capaz ni de marcar un gol en la primera vuelta, pero el tema de las salidas tiene muy mosqueado a un vestuario en el que, a día de hoy, no hay casi nadie intocable para los nuevos rectores murcianistas. Así, a la posible salida de Wilson Cuero se une la más que posible marcha de Jaume Sobregrau, después de que al central catalán le dijeran tanto su técnico, Paco García, como Deseado Flores, que la mejor solución era que se buscara un nuevo equipo.

El problema de las bajas es que también suponen en la mayoría de casos un desembolso económico al que hay que unirle los suculentos contratos que está ofreciendo Deseado Flores a los jugadores para que las respuestas de los mismos sean siempre favorables. Por ejemplo Víctor Curto, de 34 años y un jugador que a pesar de llevar diez goles tuvo problemas el pasado verano ante la escasez de ofertas, ha tensado la cuerda con el Linares hasta el punto de que ha estado de baja médica ya que, con su edad, nadie puede negarse a fichar primero por el Murcia y encima más todavía teniendo en cuenta que le ofrecieron una temporada más de contrato, además de lo que queda de la actual claro. El Linares al final ha conseguido su tajada económica, ya que según la web Linaresdeporte, el traspaso ha alcanzado los 35.000 euros.

El caso de Elady es diferente, ya que el interior zurdo, según han publicados distintos medios de Jaén, recibió una oferta por lo que queda de curso y dos temporadas más, lo que también resultó clave para que el jugador saliera de su actual club y esté a punto de estampar su firma con la entidad deportiva más importante de la Región.

Si se cierra lo de Elady, los refuerzos del Murcia tienen pinta de interesantes, aunque ahora los esfuerzos tienen que centrarse también en conseguir la baja de jugadores que no están precisamente encantados con que se les haya enseñado la puerta de salida. El delantero Borjas Martín fue el primero en salir del club para que pudiera jugar David Sánchez ante el Villanovense, pero la nómina grana tiene que reducirse todavía más.