La delantera, en el punto de mira

A dos semanas de que concluya el mercado invernal de contrataciones, son muchas las operaciones abiertas en la mayoría de los clubes, de este grupo cuarto de Segunda B, que mantienen la esperanza de acabar entre los cuatro primeros clasificados. El FC Cartagena anda metido de lleno en esa vorágine de transacciones, que tienen como único objetivo la contratación de un delantero que aporte más regularidad de cara al gol que aquellos que tienen que desempeñar esa labor actualmente en el equipo cartagenerista.

Paco Belmonte, dueño y director deportivo del conjunto albinegro, ha colocado en el punto de mira a sus delanteros, al indicar hace unos días que si llega alguien para la segunda vuelta el que tendrá que salir es un delantero.

Mientras tanto, Alberto Monteagudo, quien es partidario de no levantar revuelo con las negociaciones y que todo se lleve en el más absoluto sigilo para no desestabilizar a su plantel, añadía el pasado domingo que no va a condicionar las alineaciones porque uno u otro jugador se pueda marchar en unos días del equipo.

Así pues, los jugadores que conforman el ataque cartagenerista apuran sus opciones en los partidos y los entrenamientos para evitar ser los elegidos a salir, del que sigue siendo líder de la categoría por octava jornada consecutiva.

Llorente, el nuevo centrocampista fichado esta semana, cubrirá la baja que ha dejado Fernando en el equipo y el segundo recambio –si es que llega a tiempo–, tendrá que ocupar el puesto que dejen bien Óscar Rico, Chus Hevia o Sergio García, mientras que Juanlu, Cristo y Arturo, los otros tres futbolistas de ataque, tienen menos opciones de causar baja.

Ya hablábamos hace unas semanas del resultado que vienen ofreciendo unos y otros en la primera vuelta de la competición y los números dicen que los jugadores de segunda línea –caso de Hens y Cristo–, vienen ofreciendo una efectividad mucho mayor que los que pisan área con más asiduidad. Si Hens y Cristo suman entre ambos 14 goles, la aportación de Chus Hevia, Sergio y Arturo asciende a nueve goles entre los tres, por lo que está claro que algo no acaba de funcionar.

Sergio García es el jugador que menos ha sido utilizado por Alberto Monteagudo en la temporada. Sus apariciones son siempre en las segundas partes y su último tanto de la jornada decimoquinta, ante el Extremadura. Aunque el año pasado acabó la temporada siendo el futbolista más en forma del equipo, la llegada en esta campaña de Arturo y Fernando en el ataque, y de Rico en la banda le ha limitado sus opciones, por lo que es uno de los jugadores que están en esa lista de posibles bajas. También se encuentra en ella Chus Hevia, que pese a su sacrificio y esfuerzo durante los partidos que le toca jugar, no está teniendo demasiada suerte de cara al gol –dos tantos– y su última diana data de la jornada decimocuarta.

Óscar Rico es otro de los futbolistas que viene ofreciendo una irregular trayectoria este año y que no se ha ganado la titularidad con Monteagudo, ya que aparece y desaparece de la misma de forma habitual. El ilicitano no encuentra ese tono de finura de otras temporadas y de ahí que suene como otra opción de recambio.

Por contra, Hens, a pesar de su mal momento de forma actual, parece intocable, al igual que Cristo, ambos máximos anotadores o Arturo, el fijo para Monteagudo arriba.