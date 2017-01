Necesidad y urgencia en Gran Canaria

Sin tiempo para lamentos ni para lamerse las heridas. Así llega el UCAM CB Murcia a al cierre a la primera vuelta del Top 16 de la Eurocup. El conjunto universitario visita la casa del Herbalife Gran Canaria, a las 21.00 horas (La 7TV), después del traspaso de Vítor Faverani al Barcelona Lassa, tras abonar los azulgranas su cláusula de 250.000 euros, y la baja prolongada de un Ovie Soko que ayer tuvo que pasar por el quirófano para ser intervenido de sus problemas de tobillo. Sin apenas poder señalar en rojo los errores cometidos el pasado domingo en la derrota ante el Unicaja en la ACB, la plantilla que dirige Óscar Quintana buscará una victoria que le insufle confianza para superar los obstáculos que se está encontrando el equipo.

Desde las oficinas del club ya se está trabajando desde hace días en la búsqueda de un pívot para sustituir a Faverani y tampoco se descarta la llegada de un alero para cubrir las semanas que se añadirán al periodo de recuperación de Soko. El problema son los cupos nacionales, ya que la ficha del pívot hispanobrasileño cubría esta parcela y uno de los jugadores que llegue tendrá que contar con las mismas condiciones. Aunque, una de las soluciones de urgencia mientras se rastrea el mercado podría ser la de inscribir al yeclano Chumi Ortega en el primer equipo.

El traspaso de Faverani al Barça limita mucho a los murcianos en su juego interior, por lo que deberán encontrar otros caminos para intentar volver con una victoria en la competición donde el UCAM está concentrando todas sus alegrías. Un triunfo visitante dejaría muy tocado al Gran Canaria, puesto que prácticamente se quedaría sin opciones de pasar a las eliminatorias de un torneo que hace dos campañas disputó la final tras caer ante el Lokomotiv y el Fuenlabrada.

El equipo que dirige Luis Casimiro llega muy necesitado a la última jornada de la primera vuelta del Top 16 y tras descansar esta jornada en la ACB, lo que le convierte en un rival todavía más peligroso. Aunque el entrenador del Gran Canaria no se fía de las dificultades con las que el UCAM llega al encuentro. «También tienen a Baron y Vitor Benite, que aportan tiro; la fuerza de Rojas, el talento de Antelo... pero se me antoja fundamental Campazzo, porque cuando él está bien, su conjunto juega maravillosamente y con mucho ritmo. Habrá que controlarle», afirmó Casimiro y destacó que su equipo ya superó una situación similar en la Liga Endesa, puesto que ha logrado la clasificación y se mantiene en los puestos de play off después de arrancar con cuatro derrotas consecutivas.

Si el UCAM vence en el Gran Canaria Arena esta noche afrontaría la segunda vuelta del Top16 con sus opciones intactas de seguir peleando por una de las dos primeras plazas que dan acceso a la siguiente ronda. El duelo entre ambos en la Liga acabó con victoria para el equipo canario, que se llevó al aprovechar los errores universitarios en el último cuarto, donde el pívot Hendrix hizo daño por dentro junto al acierto de Kuric. No obstante, el calendario con el que se encontrará en la ACB le hará estar muy alerta en este mes para no complicarse todavía más su trayectoria en el campeonato doméstico después de una primera vuelta muy irregular.