El Murcia quiere encarecer el play off

Si el último mes de competición no fue bien aprovechado por el Murcia para recortar distancias respecto a los equipos de la parte alta, la jornada del pasado domingo resultó redonda en este sentido, ya que además de superar al Villanovense, equipo que ocupa la última plaza de play off de ascenso, se produjo la circunstancia de que también cayeron otros equipos de la zona noble de la clasificación que pueden poner muy interesante la segunda vuelta del campeonato.

Así, los tropiezos del Jumilla y del Cartagena, unido a la derrota que se llevó el Villanovense del coliseo grana, propician un escenario inmejorable para confirmar la reacción, ya que el equipo que dirige Paco García visita el domingo el campo del todopoderoso Lorca FC y, de dar la sorpresa, los granas pasarían a encarecer el play off de manera considerable, por no hablar de que sería un triunfo de prestigio dado que la inversión millonaria que ha realizado el empresario chino Xu Gembao en la entidad lorquina está dando sus frutos, ya que los jugadores que dirige Julio Algar son segundos, pero empatados a puntos con el Cartagena, el actual líder del Grupo IV y equipo que esta semana también ha sufrido una dura derrota ante el filial del Córdoba.

Hay entrenadores que tienen muy claro que un buen inicio de Liga es clave para confirmar las aspiraciones al ascenso, pero no siempre tiene que ser así. De hecho, el Murcia de la campaña anterior, con José Manuel Aira como técnico, necesitó siete jornadas para remontar el vuelo, aunque luego fue capaz de mantenerse 21 semanas consecutivas como líder. Desde los 41 puntos que tienen en su casillero tanto el Cartagena como el Lorca hay una brecha importante hasta los 34 que tiene el Real Murcia, aunque la distancia no se ve tan lejana si se compara con el tercer y cuarto clasificado, un Marbella y un Villanovense, que con 40 y 36 puntos, respectivamente, sí que podrían ver amenazada su cómoda posición en puestos de play off si los equipos que vienen por detrás son capaces de comenzar a encadenar victorias.

Así, el Murcia de Paco García parece condenado a gozar de más oportunidades de las habituales para no perder el tren del ascenso, tiene una oportunidad de lujo, aunque complicada, si es capaz de dar la sorpresa el domingo en el Artés Carrasco ante el Lorca FC, un club en el que el desembolso económico ha sido tan grande que el equipo de la Ciudad del Sol es uno de los grandes favoritos para soñar con conseguir el ascenso al fútbol profesional.

De todas formas, a pesar de que el triunfo ante el Villanovense resultó revitalizador para el Murcia por tratarse de un rival directo, la realidad es que la victoria llegó en el tiempo de descuento gracias en gran medida a un fallo garrafal del portero visitante. Es decir, que si el Murcia quiere de verdad asaltar el domingo el Artés Carrasco no podrá especular tanto como lo hizo el domingo ante los extremeños. Salir a buscar el empate en Lorca puede ser un auténtico suicidio, pero el Murcia que saltará al césped del Artés Carrasco va a ser un equipo distinto al de las últimas semanas. Parece ya definitivo que Rubén Ramos, Diego Benito y David Sánchez van a formar un trivote difícil de mover de aquí al final del curso, lo que permite a los granas ganar fuerza en la zona ancha del campo. El problema es que si el Murcia encaja goles con cierta facilidad, el Lorca no es el mejor equipo para enseñarle este defecto, ya que se trata de un equipo con mucho poder ofensivo y al que no le importa conceder algo más de la cuenta en defensa, dado que su eficacia de medio campo hacia adelante es una de las mejores de los cuatro grupos que componen la Segunda B.

Queda por disputar la segunda vuelta del campeonato y en el Murcia todavía faltan por aparecer algunas caras nuevas en forma de fichajes. El problema por el que no hay ya más incorporaciones es porque el nuevo secretario técnico, Deseado Flores, está encontrando problemas para darle salida a los jugadores que quieren sacar del equipo para habilitar fichas que permitan inscribir a los nuevos.