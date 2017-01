El Murcia confirma los fichajes de Curto y Pablo Aguilera

El Real Murcia acaba de confirmar los fichajes de los delanteros Víctor Curto y Pablo Aguilera. El catalán y el sevillano no serán los únicos, y es que en las próximas horas se anunciará la contratación del interior Elady Zorrilla.

La jornada, que ha comenzado con la presentación del central Josema, se está volviendo intensa en las oficinas de Nueva Condomina. Este mediodía se anunciaba la contratación del delantero Víctor Curto, que llega al cuadro murcianista previo pago de un traspaso al Linares, club de origen del jugador catalán. Aunque no se han hecho oficiales las cifras, los jienenses podrían haber recibido unos 20.000 euros, de los que 15.000 habrían salido de las arcas granas.

La contratación de Curto cierra un culebrón que se había alargado varias semanas y que había llevado al jugador a cogerse una baja médica para forzar a los directivos del Linares a facilitarle su salida. El delantero catalán llega favorecido por los diez goles que ha conseguido en la primera vuelta del campeonato, siendo uno de los atacantes más destacados del Grupo IV. A sus treinta y cuatro años, Curto no ha podido decir 'no' a la interesante oferta murcianista, que además de elevar su nómina también le asegura un año más de contrato. Y es que, según la web oficial del Real Murcia, el delantero ha firmado por lo que resta de temporada y una más.

Junto a Víctor Curto también llegará a Nueva Condomina Pablo Aguilera. El futbolista de Los Palacios reforzará también el ataque murcianista, aunque su juventud le hace presentarse más como una apuesta con vistas al futuro. Llega del San Roque de Lepe de Tercera División y se compromete por lo que queda de curso y dos años más. En este curso ha conseguido 12 goles. El atacante de 21 años ocupará una de las plazas sub-23. Según los medios de Lepe, el Real Murcia también ha pagado un traspaso para hacerse con los servicios del jugador. Mañana los responsables del San Roque ofrecerán una rueda de prensa en la que podrían dar los detalles de la operación.

El tercero en sumarse al ataque murcianista será Elady Zorrilla. El extremo izquierdo de 26 años acaba de rescindir su contrato con el Mancha Real y, según distintos medios jienenses, su destino será Nueva Condomina. Los diez goles que el atacante ha conseguido esta campaña con el conjunto verde han llamado la atención a Deseado Flores, quien ha realizado una importante oferta económica para convencer al jugador nacido en La Puerta de Segura (Jaén). Según distintas informaciones, además de una ficha mucho más importante de la que tenía en el Mancha Real, Elady Zorrilla también se asegura un contrato que se alargará por lo que resta de temporada y por otras dos más. Como ocurriera con David Sánchez, el Real Murcia está recurriendo a contratos de larga duración para poder fichar jugadores que están siendo importantes en la categoría.