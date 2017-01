Sin solución a la mediocridad

El empate deja a los universitarios en la penúltima plaza tras la primera vuelta de Liga

Verdaderamente Francisco, entrenador del UCAM Murcia desde hace tres jornadas de Liga, no es el culpable de la actual posición de su equipo en la clasificación de Segunda. Pero de lo que sí es responsable es de que el conjunto universitario sea incapaz de ganar en casa ante el colista.

El UCAM dejó escapar ayer una oportunidad magnífica que no supo aprovechar para entrar de lleno en la lucha por la permanencia. Era el escenario propicio, un choque en casa ante el último clasificado, el Nástic de Tarragona, pero ni la clara mejoría general del equipo –de un rendimiento penoso se puede pasar a uno mediocre con poco–, ni la evidente falta de pegada de los jugadores son pretextos para evitar la realidad: el UCAM está dónde se merece.

Se puede insistir en discursos sobre el escaso presupuesto (de los más limitados de la categoría), pero no hay excusas cuando empatas en casa ante el peor equipo de Segunda. Y si no, que le pregunten al Reus (por poner un ejemplo), otro recién ascendido que tras la primera vuelta de campeonato ha cumplido con su trabajo de manera sobresaliente.

La mediocridad no se justifica por un resultado, pero sí por varios. El UCAM estaba obligado a ganar, se le puso todo de cara, y fue incapaz de cumplir con su propósito.

Tanto universitarios como rojillos afrontaban el duelo por todo lo bajo con nervios: ambos han cambiado de entrenador hace pocas semanas, han renovado en cierta medida sus plantillas, y los recién llegados miran el objetivo con otra cara distinta a los que ya estaban en el equipo. Por ello, Francisco, técnico del UCAM, alineaba en la tarde de ayer a los tres nuevos refuerzos invernales: Manolo Sánchez, muy discreto y desconectado en el centro del campo; Cedric, individualista y volátil en la banda izquierda; y Luis Fernández, atacante voluntarioso al que se le presupone mucha calidad.

También ha lavado su cara el Nástic, con Luismi, Perone y el poderoso Emaná en el once inicial que, por ahora, también ha servido para cambiar en cierta medida la inercia que implicaba al equipo.

El partido tuvo fases muy diferenciadas para cada equipo. El UCAM salió mejor, pero le duró poco. La banda derecha se convirtió en el eje de creación de peligro, con Collantes y Tekio activos en ese costado y Luis Fernández y Jona, que compartían sus primeros minutos sobre el césped, formando dupla atacante para el UCAM.

Sin embargo, esas labores de producción no se veían compensadas con ocasiones claras. En el UCAM faltaba remate, decisión a la hora de acabar las jugadas y escasez de olfato: cuando se huele la sangre, no se puede perdonar.

De ello se aprovechó el Nástic. De menos a más en la primera mitad, se asentó y se sacudió el arreón inicial de los locales para plantar cara. Y con poco, como todos los equipos que han pasado por La Condomina en esta primera vuelta, consiguió marcar.

En el 32', José Carlos envió un saque de esquina con rosca hacia el área pequeña que Biel Ribas, totalmente despistado, no peleó por atajar. El balón cayó con plomo en el segundo palo, donde Luismi, tras el rechace de un primer disparo suyo que se estrelló en una maraña de jugadores, golpeó con insistencia para adelantar al Nástic.

Tras esto, el UCAM pidió a gritos la llegada del descanso. Totalmente desconectado, el Nástic incluso pudo hacer el segundo, pero en la primera Emaná cayó derribado en el área –el colegiado no señaló nada– y en la segunda, el propio Emaná disparó fuera tras un fallo de concentración mayúsculo de Manolo Sánchez.

El hemisferio templó los ánimos del equipo universitario. Y con el paso de los minutos y los cambios –Nono y Natalio entraron por Cedric y Luis Fernández–, el equipo se volvió a asentar sobre el césped. Eso sí, circulación de balón inexistente y un equipo totalmente partido. El centro del campo no existía, ya que Juande se veía sobrepasado en labores de creación y destrucción y Manolo demostró no estar a la altura de la cita.

Pero si de algo puede presumir el UCAM, es de chispazos de calidad de sus extremos y de la insistencia de sus laterales en los apoyos. Morillas, carrilero zurdo, firmó ayer su mejor actuación desde que llegó a Murcia. De hecho, su buen nivel defensivo y con una mayor presencia en ataque provocan que sea el culpable en gran medida de que Góngora no entre en el once titular. Que el malagueño no comparezca ni en las convocatorias, a su vez, es decisión de Francisco.

Morillas, en el minuto 67, la colgó sin pensárselo desde la izquierda hacia el primer palo. Ahí apareció Jona para conseguir templar la pelota, y dejarla de cara para que Natalio fusilara a Reina a placer. El '19' del UCAM, abucheado en partidos anteriores por su falta de entrega, señaló con rabia el nombre que reza su camiseta en la celebración del empate. Dos goles en 21 jornadas son los credenciales de esta atacante para ensalzar de tal forma su gol.

Incapaces ante diez jugadores

En el minuto 71, el partido se ponía aún más de cara para el UCAM. Acababa de empatar, la afición se hizo escuchar tras la igualada, y Uche, atacante del Nástic, se 'autoexpulsaba' tras agredir a Morillas en una carrera por el balón. Uche lanzó una patada al lateral murciano: roja directa y al vestuario.

El UCAM se volcó al ataque, y pudo llevarse la victoria mes y medio después de no ser por el larguero. O por la falta de puntería de Jona. Primero fue Natalio, en el 76', el que veía como Emaná sacaba su defectuoso remate bajo palos. Después, en el 82', llegaba la citada ocasión de Jona.

Natalio la puso desde la derecha, Jona pudo controlar en el punto de penalti, y su lanzamiento con la zurda fue escupido por el travesaño. Collantes, Albizua y Hugo Álvarez, en acciones similares en las que el UCAM estaba volcado sobre el área, dispararon cerca del palo, pero siempre fuera de la portería.

El suspenso es generalizado en el UCAM tras la primera vuelta de Liga. Aún restan 21 partidos para la conclusión, pero de mejorías no se vive. Había que ganar, y ayer no se hizo en una oportunidad fantástica para hacerlo. El colista también pudo rascar en La Condomina.