El principio del enésimo comienzo

Raúl Moro se estrena en el palco de Nueva Condomina como presidente grana

Los puestos de play off de ascenso a Segunda División es el sueño que el Real Murcia lleva persiguiendo desde agosto. La irregularidad del conjunto grana en la primera vuelta del campeonato ha provocado que su objetivo estuviese más lejos de lo esperado al término del primer tramo de la temporada. Una y otra vez ha intentado el equipo que dirige Paco García engancharse al tren de cabeza. Y siempre ha tenido que volver a empezar.

Por eso, el propósito del club murciano es recuperar el tiempo perdido en la segunda vuelta para llegar a mayo en disposición de pelear por el ascenso a la categoría de plata. Tras el punto sumado en Mérida, los granas no pueden fallar esta tarde, a las 17.00 horas en Nueva Condomina, ante el Villanovense. El técnico murciano ha catalogado el encuentro como una 'final', ya que el Murcia se podría quedar a tan solo tres puntos de los cuatro primero clasificados si hacen los deberes y tanto el Melilla como el Jumilla.

Y es que el cuadro de Villanueva de la Serena llega a Murcia encasillado en la cuarta posición. El Villanovense ha pasado de ser el equipo revelación del grupo IV a uno de los candidatos a luchar por estar arriba, y pondrá a prueba a los primeros retoques del Murcia en este mercado invernal en el estreno de Raúl Moro, presidente grana, en el palco desde su nombramiento. El centrocampista David Sánchez, que ha sido la primera incorporación en llegar a Nueva Condomina en este periodo de fichajes de la mano de Deseado Flores en su primera experiencia como director deportivo en un club, saltará de inicio en el once de Paco García, por lo que habrá que ver las piezas que moverá el técnico del Barrio del Carmen. El cambio más natural sería quitar a Armando por el centrocampista sevillano para mantener a Diego Benito y Javi Saura en la sala de máquinas, ya que el molinense es uno de los habituales en los esquemas como local de Paco García. No obstante, otra variante sería mantener a Armando y que uno de éstos dos últimos jugadores no salgan de inicio tras la ausencia de Adri Cruz por sanción.

Con las molestias físicas que arrastra Germán durante toda la temporada, todo apunta a que el canario tampoco será titular esta jornada y otra de las incógnitas residirá en la banda izquierda, donde Roberto Alarcón o Rubén Ramos podrían partir de inicio, ya que los problemas en los isquiotibibiales de Titi desplazarán a Isi al costado derecho. Además, el colombiano Wilson Cuero será el único delantero tras la marcha de Borjas Martín al Sabadell y el central Josema, segundo fichaje del Murcia en estos días, podría entrar en la convocatoria al no contar Paco García con Sobregrau.

El baile en la defensa del Villanovense será una de las bazas que puede jugar a favor del Murcia. El equipo extremeño llega sin el murciano Espín, que en diciembre tuvo que ser intervenido en una de sus rodillas y hasta entonces era indiscutible en el eje de la zaga, y ayer se conoció a través de varios medios de comunicación que el central Owona, uno de los jugadores más destacados de la plantilla que dirige Manuel Real, podría poner rumbo al Alcorcón de Julio Velázquez en las próximas horas. Por lo que al encontrarse inmerso en esta operación podría ser descartado.