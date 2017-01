Preparados para la acción

El Real Murcia saltará mañana con, al menos, una cara nueva al césped de Nueva Condomina. El centrocampista David Sánchez, que se convirtió en la primera incorporación de los grana en este mercado invernal hace unos días, cuenta con todas las papeletas para ser de la partida mañana ante el Villanovense -a las 17.00 horas- en la medular del cojunto murciano.

«Físicamente está perfectamente, quizá se encuentre fuera del concepto de juego, pero un jugador de su calidad y su experiencia perfectamente podría entrar en el once», así lo dejó entrever ayer Paco García en la previa del choque. Y es que el entrenador grana podría varíar su dibujo en Nueva Condomina con la llegada del sevillano. El experimentado mediocentro, de 34 años de edad, llegó esta semana a Murcia después de disputar toda la primera vuelta en las filas del Atlético Baleares, del grupo III de Segunda B, y todo apunta a que no esperará demasiado para intentar hacerse con el control del centro del campo murcianista.

El principal sacrificado de todo esto podría ser el murciano Armando, ya que es el jugador que hasta la fecha estaba desempeñando el rol que David Sánchez viene a cubrir. Con la apuesta del técnico del Barrio del Carmen por Javi Saura en los partidos de casa, Diego Benito, Adrián Cruz y el propio Armando lucharán por un puesto a partir de ahora. Aunque otra variante, tras la llegada del reciente fichaje grana, podría residir en colocar a dos jugadores en el centro del campo y un mediapunta distinto a Saura, como lo son Rubén Ramos y Germán.

Sin embargo, el canario no termina esta temporada de encontrar la regularidad por culpa de las lesiones. «Germán a nivel medico está recuperado, pero quizá le falta ritmo de partidos. Valoremos su estado para ver si finalmente entra en la convocatoria», explicó Paco García, quien añadió que el extremo Titi también se encuentra entre algodones y será duda hasta última hora por «unas molestias en los isquiotibiales» que le han impedido entrenar con el grupo esta semana.

Además, el entrenador murciano también valoró la llegada de Josema a una plantilla a la que, en principio, aterriza para hacerse un hueco en el lateral zurdo pese a que en el filial del Almería ha ocupado el puesto de central en los últimos años. «Creíamos que teníamos una carencia en esa posición y creo que todos los jugadores con los que contamos para la defensa actualmente pueden ser compatibles. Josema nos puede dar un perfil diferente a Pumar en el aspecto defensivo y tenemos que verlo y valorarlo», añadió Paco García, descartando así a Paris Adot para el costado izquierdo, aunque en este caso no aseguró la presencia desde el inicio del zaguero murciano. No obstante, también se podrían producir cambios en la línea defensiva, ya que el técnico no cuenta con el central Jaume Sobregrau para la segunda vuelta.

Por otro lado, el club murciano anunció ayer el punto y final a la cesión del extremo Nacho Pérez. El jugador de Ávila, que llegó procedente del Nástic de Tarragona este verano y que contaba con ficha sub-23, apenas ha contado con minutos en esta primera vuelta y el club grana decidió romper ayer la relación para hacer hueco a las nuevas incorporaciones con las que tratará de buscar la regularidad en resultados para alcanzar el play off.

Borjas Martín, al Sabadell

La marcha de Nacho Pérez se une a la ya conocida de Borjas Martín el pasado miércoles y ayer el Sabadell anunció la contratación del delantero canario tras su desvinculación con el Murcia, donde anotó tan solo dos tantos. Por lo tanto, Paco García tan solo contará mañana con Wilson Cuero para el puesto de 'nueve'.