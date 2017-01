La final más prematura

Duelo de necesidad, urgencias y deshonra en La Condomina. A partir de las 18.00 horas (LaLiga 1|2|3 TV), UCAM Murcia y Nástic, penúltimo y último clasificados de Segunda, ponen punto y final a la primera vuelta del campeonato liguero en un partido que adquiere un matiz dramático por el penoso y desolador puesto que ambos ocupan en la tabla.

Pero si de matices tratamos, sin duda el más repetido es el de 'final' anticipada. Aún resta media Liga, demasiados puntos en juego, pero no cabe duda de que el equipo que caiga derrotado afrontará la segunda mitad de la temporada con demasiados apuros, demasiadas obligaciones y mucha ansiedad que subsanar. No obstante, tanto UCAM como Nástic se miden con el afán de superarse en el partido y, tras esto, mantener al perjudicado en el farolillo rojo de la tabla. Lo que está claro es que el empate no sirve a ninguno de los dos, por lo que la necesidad por ganar asfixia y apremia a ambos.

Como es obvio, estos equipos no ocupan dichas posiciones por mera casualidad. El UCAM, a falta de este encuentro, concluirá la primera vuelta como el peor equipo de la categoría como local. El Nástic, por su parte, puede acabarla como el conjunto con menos victorias de la clasificación, a no ser que supere a los universitarios en el choque de esta tarde. Además, ambos equipos cesaban en diciembre a los entrenadores con los que arrancaron el curso: Francisco llegaba a Murcia y Juan Merino a Tarragona.

Sin embargo, los dos clubes están intentando lavar su imagen y renovar sus plantillas para hacer unos deberes y cumplir a una tarea en la que, por el momento, están fracasando. El UCAM, por su parte, ya ha concedido la baja a seis futbolistas y ha firmado a tres nuevas incorporaciones: el centrocampista Manolo Sánchez, el extremo Cedric, y el último en llegar, el delantero Luis Fernández. Asimismo, en la entidad universitaria exploran el mercado por si surgiera alguna oportunidad interesante a la hora de firmar a un central. Para el partido, Francisco no prevé cambios en el once salvo problemas físicos de última hora. Únicamente puede que exista alguna novedad en la línea de tres cuartos, la más afectada por la fatiga después de una semana con tres partidos disputados.

El Nástic presentaba oficialmente hace dos días a sus cuatro nuevos refuerzos, entre los que se encuentran el central brasileño Perone, el centrocampista Luismi, un jugador con pasado reciente en el propio Nástic, el exbético Emaná, y el delantero Manu Barreiro. Sin embargo, los cuatro jugadores ya han debutado oficialmente con el club rojillo en Liga, la pasada semana ante el Tenerife (1-1).

Ese partido significaba además el debut oficial de Juan Merino en el banquillo de los catalanes. Un empate ante los tinerfeños que sirvió para volver a puntuar después de tres derrotas consecutivas frente a Girona, Rayo y Oviedo. Para este choque, el Nástic cuenta con la baja precisamente de uno de sus nuevos futbolistas. El delantero Manu Barreiro era expulsado la pasada semana, a falta de media hora para concluir el encuentro, por estar disputando el partido con una única espinillera, motivo que el colegiado Figueroa Vázquez consideró para mostrarle la segunda amarilla.

Se oficializa la salida de Juanma

Hace dos días era Pallarés y ayer fue el turno de Juanma. El delantero del UCAM, que ha materializado dos tantos en diez partidos disputados, se marcha del club murciano después de haber solicitado hace unos días la rescisión de su contrato. El jugador valenciano forzaba su salida de la entidad universitaria para quedar libre y aceptar la oferta de un club de Segunda División de Japón que le doblará el salario.

Juanma, que llegaba cedido al UCAM al final del pasado mercado de fichajes de verano procedente del club escocés Heart of Midlothian, pone fin a su vinculación tanto al UCAM como al club escocés. Sus pasos apuntan hacia un equipo de la liga de Japón.