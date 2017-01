Paco García y Deseado Flores presionan a Jaume Sobregrau para que se busque equipo

Pocos podían imaginar que el primer jugador al que los nuevos dirigentes del Real Murcia le iban a enseñar la puerta de salida era el defensa Jaume Sobregrau, un futbolista que acumula más de 60 partidos con la elástica murciana en tres temporadas y que viene de disputar dos play off de ascenso con la centenaria entidad. Era fácil darse cuenta de que el polivalente central había perdido protagonismo este curso con Paco García como entrenador respecto a las dos campañas anteriores con un José Manuel Aira que sacó lo mejor del central catalán, pero otra cosa distinta eran los planes de los nuevos responsables del organigrama deportivo, quienes a las primeras de cambio le han mostrado la salida a uno de los capitanes del equipo y un jugador que, cuando tengan que descansar tanto Golobart como Morante, los defensas titulares del Murcia, se convierte en un verdadero sustituto de garantías de esos que nunca va a desentonar en un equipo de la parte alta.

Y es que, tras el despido de Guillermo Fernández Romo como secretario técnico de la entidad, la parcela deportiva es ahora responsabilidad de Deseado Flores, quien está encontrado serios problemas a la hora de que los jugadores descartados por el cuerpo técnico pongan de su parte para marcharse de la entidad. Así, ayer por ejemplo, el Murcia anunció la rescisión del contrato del delantero Borjas Martín, un futbolista al que también se le ha enseñado la puerta de salida con solo dos goles en la primera vuelta, pero que también ha llamado la atención por la gran cantidad de equipos que se han interesado en hacerse con los servicios del atacante canario. Así, hasta siete clubes como son los casos del Mérida, Melilla, Barakaldo, Logroñés, Lleida, Sabadell y Burgos han llamado al agente de Borjas para informarse de qué condiciones pone para firmar por otro club.

La maniobra del Murcia de desprenderse de Borjas Martín no deja de ser una jugada arriesgada, ya que el '9' que buscan los dirigentes granas es un capítulo complicado y a estas alturas de competición no se encuentra en el mercado un jugador que te garantice los goles que necesita el conjunto grana.

Tras la marcha de Borjas, la plantilla se queda con un solo delantero centro, el colombiano Wilson Cuero, quien tampoco tiene asegurada su continuidad como grana, ya que el exjugador del filial del Granada ni tan siquiera ha conseguido estrenar su cuenta goleadora como murcianista en la primera vuelta del campeonato liguero.

La salida de Borjas Martín sí que posibilita que pueda jugar el primer fichaje desde que Raúl Moro tomó las riendas como presidente, el mediocentro David Sánchez, procedente del Atlético Baleares y jugador que llega en principio con todas las papeletas para ser titular en el Murcia de Paco García. Con todas las fichas ocupadas, era imprescindible la salida de un jugador sénior –Borjas– para que pueda jugar el domingo un David Sánchez al que, ya de entrada, se le pide subir el nivel de un equipo que se va a jugar sus opciones de ascenso en las próximas tres jornadas ante rivales de la zona alta de la clasificación.

Sin embargo, todas las salidas que tienen en mente tanto Paco García como Deseado Flores se están resistiendo más de lo esperado. Antes de la llegada de Raúl Moro convirtiéndose en el segundo máximo accionista del club tras desembolsar 400.000 euros, algunos de los jugadores que menos oportunidades estaban teniendo tenían claro que, llegado el mercado de invierno y con la situación del Murcia, tendrían que irse renunciando a una parte de sus contratos para seguir jugando en otro club. ¿Cuál es el problema ahora? Que el anuncio de una inversión potente para luchar por el ascenso por parte de los nuevos rectores granas ha provocado que los representantes que antes pensaban una cosa, ahora piensen la contraria, que no es otra idea que si Deseado Flores quiere darle la baja a algún miembro de la plantilla, tendrá que preparar la chequera para entregar hasta el último euro que aparece reflejado en el contrato de los jugadores que han sido declarados transferibles.

Con esta política, de la tratar de realizar tres o cuatro incorporaciones con la idea encima de que sean titulares, la dirección deportiva que ha asumido el hostelero Deseado Flores se ha metido en un charco que tampoco hace demasiada gracia a un vestuario que se mantiene expectante por las decisiones que están tomando los responsables respecto a las modificaciones de la plantilla murcianista. Los nuevos responsables de la parcela deportiva aprietan con sus armas para presionar a los futbolistas a los que se les pretende encontrar una salida, pero los jugadores y los propios representantes van a ser lo más cautos posibles ante las posibles novedades que puedan afectar a la plantilla en los próximos días.

De la posible baja de Sobregrau nadie había comentado nada hasta que se conoció que el club grana ya tiene cerrado un acuerdo con un canterano del Almería, Josema, que en principio va a comprometerse con el Murcia hasta el final del curso. La llegada de otro central encendió las alarmas en una plantilla en la que Paco García tiene a Morante, Golobart, Sobregrau y Álvaro Moreno como centrales específicos y en la que, evidentemente, si llegaba un jugador nuevo, otro tendría que salir. Y ese otro parece que será un futbolista que ha sido uno de los pilares de la defensa del Murcia durante las dos últimas campañas. Al margen de una grave lesión de rodilla en su segunda temporada, el actual técnico del Albacete, José Manuel Aira, nunca tuvo dudas en que el catalán era el faro en el eje de su retaguardia y siempre recurrió a Sobregrau como pieza indispensable. Las oportunidades para el defensa este curso se han limitado a los choques de sanción que han cumplido tanto Golobart como Morante, ya que sin ninguno de los dos titulares sancionados o lesionados, el catalán no tiene hueco en los planes de un Paco García que si en verano se decantaba más por la juventud y las ganas de algunos fichajes, ha dado un giro de 360 grados y prefiere apostar ahora por futbolistas veteranos, que son más difíciles de 'domar', pero que pueden elevar el nivel del grupo. No se puede descartar que el próximo domingo ante el Villanovense pueda debutar incluso David Sánchez, quien estaba siendo titular en el Atlético Baleares y no necesita un gran periodo de adaptación.