El UCAM se empacha de fogueo

El UCAM CB Murcia no aceptó el reto de medirse cuerpo a cuerpo ayer al Lokomotiv Kuban. En su lugar, optó por pelear la victoria desde lejos. Exactamente desde los casi siete metros que fija la línea de tres puntos y acabó sufriendo la primera derrota del Top 16 de la Eurocup tras superar al Montakit Fuenlabrada la pasada jornada. Hasta 33 triples intentó el conjunto universitario en el Basket Hall de la ciudad rusa de Krasnodar de los que solo anotó 11 (un 33,3%) y acabó reclutando a su casillero más puntos desde el tiro libre (17) que en tiros de dos (10), donde finalizó con solo cinco lanzamientos convertidos. El plan del equipo que dirige Óscar Quintana fue inamovible desde el principio y eso que Nemanja Radovic sacó petróleo en la pintura siempre que pudo durante los minutos que estuvo en pista, demostrando que a los jugadores del Lokomotiv no eran insuperables. La defensa local maniató al UCAM y se centró en frenar a toda costa a un Vítor Faverani que no lanzó ni un solo lanzamiento desde la pintura, al igual que Marcos Delía, y José Ángel Antelo tan solo lo intentó en una ocasión. Y es que el gallego se disfrazó de Kevin Love, tras lograr cuatro triples consecutivos en los primeros diez minutos del duelo emulando al jugador de los Cleveland Cavaliers hace unas semanas, quien terminó ante los Portland Blazers el primer cuarto con 8 triples.

Pero eso tan solo ayudó a que el UCAM disimulase su falta de ideas en ataque, a pesar de que cuajó un buen partido en tareas ofensivas. Tanto es así que casi sin hacer ruido, y pese a abusar del triple cuando el balón avisó por enésima vez que no quería entrar, recortó hasta diez puntos en el último cuarto para ponerse a dos canastas de forzar la prórroga a falta de dos minutos para la conclusión del duelo. Sin embargo, de nuevo las malas decisiones en las últimas posesiones dejaron el 'average' en diez puntos. Si bien la distancia pudo ser menor, también podría haber acabado con un resultado más abultado. Y es que pese a que Quintana avisó del peligro por fuera del conjunto ruso, que ya sabe lo que es ganar esta competición y el pasado curso se quedó a las puertas de la final de la Euroliga, los hombres de Sasa Obradovic, entrenador del Lokomotiv, hicieron más daño por dentro con el acierto de Kevin Jones.

Tres canastas fáciles de los locales en el arranque del partido provocaron un parcial de 6-0. El UCAM empezó a desvelar su estrategia con cuatro triples que no entraron, pero conforme pasaron los minutos se hicieron fuertes atrás y arrollaron a su rival desde el lanzamiento exterior con unos fantásticos porcentajes y con Antelo como máximo exponente junto a Baron o Rojas (10-12). Marcos Delía arrancó bien en defensa, pero el pívot argentino comenzó a tener problemas con las faltas muy pronto y la entrada de Faverani tampoco aportó nuevas soluciones al ataque murciano cuando el Lokomotiv volvió a apretar después de un tiempo muerto. En estático el UCAM no tenía ideas para superar la primera línea defensiva y tanto Rochestie como Ivlev recortaron la renta al término del primer cuarto (16-20). La entrada de Radovic –que anotó seis de los nueve puntos en el segundo cuarto- le dio un soplo de aire fresco a la parcela ofensiva universitaria y atrás siguieron cómodos dejando casi cuatro minutos sin anotar a los locales después de un triple de Khvostv (19-27), pero de nuevo la vuelta a pista de Kevin Jones se tradujo en la mejora del Lokomotiv Kuban. Ante las faltas de Marcos Delía y el dos contra uno en cada situación ofensiva a Faverani, Quintana optó por poner en pista a Radovic y Antelo juntos, aunque tampoco sirvió para volver a despegarse de su rival pese a que el UCAM contó con la última posesión del primer tiempo (27-29).

El paso por vestuarios dejó tocado a los universitarios y un mal inicio del tercer periodo terminó marcando el resto del partido. La pareja formada por Matt Janning y Jones consiguió un nuevo parcial de 6-0 que terminó por hundir todas las esperanzas del equipo murciano por dar la sorpresa otra vez en Rusia. Y eso que una canasta con tiro adicional de Baron y la entrada de Llompart a pista apretaron de nuevo el marcador (33-32), sin embargo, a partir de ahí el Lokomotiv aprovechó el desconcierto del UCAM para colocar la barrera de los diez puntos (42-32). Los de Quintana aguantaron durante unos instantes en el intercambio de canastas, aunque tuvieron posesiones para rebajar. Hasta que un triple de Zubkov dejó el duelo casi visto para sentencia (51-37). Casi porque el equipo murciano reaccionó a tiempo. El UCAM recortó diez puntos a falta de dos minutos para el final y logró asustar al Basket Hall sin desplegar su mejor versión con un parcial de 0-7. Los universitarios se colocaron a cinco puntos (65-60) de dar la campanada en casa de uno de los máximos aspirantes al título buscando, por otro lado, reducir la distancia del 'average' para tenerlo muy en cuenta en la lucha por una de las dos plazas, por las que peleará junto al Montakit Fuenlabrada, el Herbalife Gran Canaria y el propio Lokomotiv Kuban en las próximas semanas, y que dan acceso a los cuartos de final. No obstante, de nuevo los universitarios no midieron bien las últimas posesiones y las decisiones de tiro no fueron las idóneas. Lo que provocó que el Lokomotiv acabara logrando tres canastas muy cómodas para llegar al final de los cuarenta minutos en los diez puntos de distancia (70-60).