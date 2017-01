Al Murcia se le atragantan las bajas

El Real Murcia presumió ayer de su primer refuerzo invernal. Representado el club grana en la figura de Deseado Flores, actual responsable de los fichajes murcianistas, la entidad dio la bienvenida al centrocampista David Sánchez, futbolista de 34 años que llega para aportar «experiencia» y «veteranía», según señalaba el director deportivo en rueda de prensa. Además, destacaba que el andaluz será fundamental a balón parado, bromeando incluso al afirmar que «lo importante es que nos dé victorias».

Con el nuevo '6' murcianista luciendo la elástica grana, las miradas están puestas ahora en el partido del próximo domingo frente al Villanovense, donde no está segura la presencia de David Sánchez. No porque el jugador no esté listo para ser de la partida –«llego bien físicamente y estoy a disposición del míster», decía ayer–, sino porque el Real Murcia no tiene fichas sénior disponibles y los responsables del club han sido incapaces hasta el momento de encontrar una solución. Ayer, Deseado Flores, al ser cuestionado por esta circunstancia, se limitaba a contestar que «no se ha decidido quién se irá. Cuando se decida se hará».

Mientras que la entidad murcianista, no llegue a un acuerdo con los futbolistas que no entran en los planes de Paco García, David Sánchez y los fichajes que vayan llegando se tendrán que conformar con entrenar con el grupo, porque no podrán disputar ni un minuto oficial. Pese a la afirmación del hostelero, que está teniendo problemas para contactar con representantes en sus primeros días como director deportivo, lo cierto es que el club sí tiene claro qué piezas quiere sacar de la plantilla, aunque otra cosa es llegar a acuerdos con los jugadores, que no están dispuestos a marcharse gratis de Nueva Condomina.

Algunos de esos futbolistas que apenas están teniendo oportunidades no están dispuestos a salir de cualquier manera, sobre todo porque desde el aterrizaje del nuevo grupo y las declaraciones de estos afirmando que no va a haber problema de dinero para reforzar el equipo, ha llevado a los representantes de los futbolistas descartados a exigir lo firmado para aceptar la finalización de los contratos. Por eso, a día de hoy, Deseado Flores y su equipo han sido incapaces formalizar alguna salida, circunstancia fundamental para que empiecen a participar los fichajes. De hecho, el fin de semana, los responsables del club, según algunas fuentes, dudaban si hacer oficial la incorporación de David Sánchez o esperar a cerrar alguna baja.

Finalmente, el lunes a media tarde se anunciaba la contratación del andaluz, que llega procedente del Atlético Baleares y que firma por lo que resta de temporada y por otra más, una circunstancia que ha sido fundamental para que el centrocampista, de 34 años, se decante por la oferta murcianista. Pese a ello, en el día de ayer, explicaba que el contrato «no ha sido decisivo». «Decisivo es venir a este estadio, poder jugar aquí, para la gente que le gusta el fútbol, como a mí que soy un 'loco', eso es lo fundamental», indicaba.

David Sánchez, que llega para ocupar un puesto en el centro del campo, en el que hasta el momento ha sido indiscutible Armando, se ha convertido en el primer fichaje invernal del Real Murcia, aunque no será el último. Los responsables granas siguen trabajando para reforzar especialmente la delantera, donde las miradas están puestas en Víctor Curto, jugador del Linares que tiene una cláusula de rescisión de 50.000 euros. Ni del atacante catalán ni de los movimientos que se están llevando a cabo quiso dar ayer pistas Deseado Flores, quien una y otra vez respondió con un «no se sabe», «no te puedo dar esa información» o «estamos alerta a todo» a las preguntas de los medios.

Josema, segundo fichaje

A última hora de ayer se confirmó la contratación del central murciano Josema. El de Lorquí, de 20 años, llega procedente del Almería B, de Tercera División, y se ha comprometido por lo que resta de temporada. Ocupará la ficha sub-23 que queda libre. Con esta incorporación, el Murcia cuenta con cinco centrales, por lo que tendrá que salir uno en lo que queda de mercado.