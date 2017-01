El primer fichaje invernal del Real Murcia ya está en Nueva Condomina. El centrocampista David Sánchez, que se ha compromertido con el club murciano por lo que resta de temporada y una más, acaba de ser presentado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado de Deseado Flores, director deportivo de la entidad.

El futbolista andaluz ha dejado claro que "a una oferta del Murcia no se le puede decir 'no'", mostrándose encantado de formar parte de un proyecto que tiene como meta el ascenso. "Estoy contento de venir a un gran club. Llevo muchos años en Segunda B y quiero demostrar aquí que no se equivocan con mi fichaje".

Aunque no se sabe si podrá debutar el domingo ante el Villanovense, porque el club no puede inscribirlo al no tener fichas sénior libres, David Sánchez dice llegar "en plena forma" para entrar en el equipo de Paco García. "Vengo bien físicamente y estoy a disposición del Murcia", decía. Eso sí, Deseado Flores concretaba que no se ha cerrado la baja de ningún jugador de la plantilla, por lo que hasta que no se produzca alguna salida, David Sánchez no podrá ser inscrito como futbolista grana.

Respecto a si llegarán más jugadores de manera inmediata, el director deportivo grana, que ha vivido su primer gran día como protagonista en Nueva Condomina, no quiso dar detalles. Solo habló que se está trabajando para fortalecer al equipo con jugadores de garantías, aunque sin querer entrar en número de refuerzos o en posiciones claves.

Deseado Flores, que incluso contestó a los medios antes que el protagonista del día, David Sánchez, descató del andaluz su "experiencia". "Va a aportar veteranía", indicaba, incidiendo tambíen en sus virtudes "a balón parado", una faceta que, visto lo visto en el Real Murcia en la primera vuelta liguera, no está entre las principales apuestas de Paco García. De hecho, los granas apenas han conseguido goles de estrategia.