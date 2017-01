ElPozo cierra la primera vuelta con victoria

ElPozo cerró la primera vuelta del campeonato liguero con victoria tras imponerse por 3-1 al Ribera Navarra en un encuentro lento en el que, con mucho sufrimiento, logró sumar tres nuevos puntos.

La primera parte no fue, ni de lejos, de esas que hacen afición. Duda puso al quinteto de los internacionales sobre la pista, saltando con todo para intentar adelantarse en un encuentro que se preveía complicado. Las primeras ocasiones fueron enteramente locales, pero no entrañaron peligro alguno. Ribera buscaba posicionarse sobre la pista, pero tampoco estaba demasiado acertado. El frío ambiente parecía haberse contagiado a los jugadores de ambas escuadras que se mostraban erráticos en el juego. El equipo murciano buscaba hacer gol con disparos lejanos, pero éstos se estrellaban en la defensa edificada por Pato y, las pocas ocasiones claras de que dispusieron, acabaron lejos de la meta defendida por Molina.

Con ese ritmo lento, se llegó al ecuador del primer tiempo. Le hacía falta a los de Duda meter más de una marcha para acelerar un encuentro insulso y en el que ninguno de los presentes hacía méritos para adelantarse en el partido. Hasta que al final lo lograron los locales por medio de Marinovic. Casi por inercia, los pupilos de Duda dieron un paso al frente. Aunque se mostraban algo lentos en la circulación de balón, eran dueños de las ocasiones frente a un rival que se empleaba a fondo en tareas defensivas pero parecía desfondarse en las ofensivas. Aun así, antes de que los jugadores enfilaran el túnel de vestuarios los navarros dispusieron de un disparo que se estrelló en el larguero y de un doble penalti que detuvo Fabio, llevando la inquietud al cuadro murciano y avisando de que contaban con opciones de sumar puntos en su visita al Palacio.

El segundo acto arrancó con ElPozo mordiendo. Un disparo al travesaño de Miguelín fue la antesala del gol del canterano Fernando, que envió a la red un pase al segundo palo del ala balear. El tanto encajado, lejos de hacer claudicar a los visitantes, lo que hizo fue activarlos. Ribera tuvo dos claros contragolpes que no lograron materializar pero que llevaron la inquietud a la grada. No había nada decidido y restaba un mundo para que la escuadra d murciana pudiera sentirse tranquila. Con esa certeza, el conjunto de Duda acumuló más llegadas convirtiendo al meta del conjunto navarro en protagonista por sus intervenciones. Pero en una contra, los de Pato lograron reducir distancias por medio de Rubí. El gol hizo que el encuentro se abriese haciendo que ambos conjuntos dispusiesen de ocasiones que no terminaban de finalizar. Saltó Hamza como portero jugador y, con el cinco para cuatro, gozaron de otro disparo al palo. Pero cuando más apretaba el cuadro navarro, llegó la expulsión de Luisma por doble cartulina, lo que dejó a ElPozo con superioridad para afrontar los últimos compases de un encuentro en el que Bebe haría el tercer gol en el último minuto. Con esta sufrida victoria, ElPozo aumenta buena racha de resultados, una dinámica que tendrá la posibilidad de ampliar este viernes ante el Zaragoza nuevamente en el Palacio.