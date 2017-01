Real Murcia: casi un mes tirado a la basura

La llegada de los nuevos dirigentes, los cambios en el nuevo consejo de administración grana y el anuncio de fichajes inminentes en el mercado de invierno no han evitado que el Real Murcia haya tirado a la basura casi el último mes en lo que a resultados se refiere, ya que si los pupilos de Paco García llegaron a estar a dos puntos del play off después de ganarle al Sanluqueño en la jornada 17 en una racha de tres triunfos consecutivos, resulta que después de disputarse 20 jornadas, la derrota ante La Roda, el triunfo en Extremadura y el empate del domingo en Mérida solo han servido para que la distancia respecto a la zona de ascenso aumente hasta los cinco puntos cuando hace tres jornadas la distancia que separaba a los murcianos de la zona de ascenso era solo de dos.

Aunque la plantilla grana no ha saboreado todavía el privilegio de verse entre los cuatro primeros, es cierto que las tres victorias seguidas hicieron que los jugadores que dirige Paco García rozaran con la punta de los dedos la parte dorada de la clasificación, pero ha sido imposible culminar la hazaña, ya que la irregularidad que mantiene el Murcia en sus resultados desde el arranque liguero está lastrando el objetivo principal de una entidad que solo puede permitirse el lujo de pensar en un ascenso casi obligado para garantizar su supervivencia económica.

Por si fuera poco, además de no haber sumado más puntos en la clasificación, el Murcia también se ha permitido otro lujo mucho más peligroso en las últimas jornadas, el de no aprovechar los tropiezos de unos equipos, los de la parte alta, que han empezado a flaquear en mayor o menor medida conforme ha avanzado la competición. Así, el mismo Marbella y el Cartagena, por ejemplo, no han llegado a ver por ahora en ningún momento a los granas como rivales directos, a pesar de que ambos han comenzado a evidenciar síntomas de cansancio llegados al ecuador del torneo liguero en el Grupo IV de Segunda B.

Las tres victorias consecutivas contra el Jaén, El Ejido y el Sanluqueño dieron alas a una afición que pensaba que, tras el fiasco de una semana antes ante el recién ascendido Mancha Real, el equipo de Paco García ya había reaccionado de manera definitiva con la velocidad de crucero marcada con rumbo directo al grupo de los elegidos. Sin embargo, la derrota ante La Roda en Nueva Condomina fue un poco un jarro de agua fría y un baño de realidad para una grada que ha visto al equipo hacer algunas cosas bastante bien y otras muy mal cuando se ha llegado a la mitad del curso.

Y es que Paco García, a pesar de contar por ahora con el respaldo del nuevo presidente del Murcia, Raúl Moro Martín, va a tener que ir ya definiendo un once titular mucho más claro, además de estar obligado a volver a enderezar los resultados para no poner nerviosos a unos jefes nuevos y que en estos momentos están centrados en ver cómo dan salida a algunos de los jugadores a los que el entrenador apenas ha dado oportunidades en estas veinte jornadas.

Los representantes saben que Raúl Moro ingresó 400.000 euros para convertirse en el segundo máximo accionista del Real Murcia y, por este mismo motivo, los agentes están dispuestos a tensar la cuerda para, si hay que dar bajas, que sean desembolsando lo que había firmado hasta el 30 de junio en los contratos de todos los futbolistas de la primera plantilla.

Además del trabajo y del esfuerzo, las tres próximas semanas si van a ser ya las definitivas tanto para lo bueno como para lo malo para posicionar al equipo grana en cuáles van a ser sus aspiraciones reales. Tras empatar en casa del Mérida, el Murcia tiene ahora un tramo en el que debería demostrar todo lo bueno que aún no ha exhibido. Primero llega el Villanovense, uno de los conjuntos revelación del torneo, una semana después hay que visitar Lorca para medirse al poderoso proyecto económico que ha diseñado el empresario chino Xu Gembao para ascender a Segunda y, una semana más tarde, visita Nueva Condomina el Jumilla en un duelo regional que los granas afrontarían en cualquier época como grandes favoritos, salvo porque este curso la plantilla que maneja Pichi Lucas se ha ganado el sueldo mejor que la de un Paco García que confía mucho en reforzar al equipo con los fichajes de invierno, a pesar de que los refuerzos en este periodo del mercado no suelen ofrecer buenos resultados a corto plazo, justo lo que necesita el Murcia.