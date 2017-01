Al Cartagena le falta convicción

El FC Cartagena arranca el año 2017 y la segunda vuelta de la competición con un empate en Linarejos a un gol, que le ayuda a sumar 41 puntos y a mantener la distancia en tres con respecto al segundo clasificado, que a día de hoy es el Lorca.

El bloque albinegro no fue ese líder que manda de principio a fin, tal y como se puede esperar siempre del conjunto que manda en la tabla clasificatoria, y sufrió la intensidad de un Linares que no dejó ver el fútbol ofensivo del que presume este Cartagena.

Los de Monteagudo solo dieron síntomas de querer llevarse el encuentro en los instantes finales, cuando el partido languidecía y, quizá, espoleados por el gol que había adelantado a los locales en el minuto 68. Fue el tanto de Casi en el ecuador de la segunda parte lo que ayudó a que los albinegros salieran de ese letargo por el que atraviesan sobre todo a domicilio. El gol del jugador del Linares fue rápidamente desactivado por Cristo Martín –tercer gol en los tres últimos partidos–, al rematar un balón que había sacado su equipo del centro del campo por el tanto anterior del equipo jienense.

Si en las quince primeras jornadas el conjunto albinegro tan sólo fue capaz de empatar dos encuentros, en las últimas cinco semanas de competición, el FC Cartagena acumula ya tres empates a uno, una situación nueva para los albinegros y que hace ver un cambio quizá más conservador en la manera de plantear los partidos del plantel cartagenerista.

La ausencia de Arturo Rodríguez por sanción supuso que el entrenador tuviera que apostar por Chus Hevia en la punta del ataque, que fue acompañado por Juanlu Hens en labores de media punta. La otra duda era saber si Sergio Jiménez volvería al eje del centro del campo con Rivero o sería Gonzalo Verdú la apuesta del entrenador. Se resolvía a favor del segundo, mientras que el de Los Belones saltó al campo en la segunda parte.

En el aspecto ofensivo, Hevia, Cristo, Rico y Juanlu tuvieron poco que hacer en una primera parte marcada más por la presión del Linense, que tapó bien la salida del balón del medio campo cartagenerista, impidiendo desdobles rápidos, triangulaciones y balones verticales. Solo acciones muy concretas con llegadas por las bandas dieron cierta mordiente al equipo. Juanlu remató en el minuto 19, pero su disparo se marchaba a saque de esquina. De nuevo el andaluz en el minuto 36 mandaba un balón a la cabeza de Hevia, quien bien posicionado no era capaz de rematar en condiciones para poner en aprietos al cancerbero local.

Por su parte, el Linares lo intentó a balón parado, pero Limones lo conseguía solventar en los últimos apuros de los cartageneristas antes de que se cumpliera la primera parte.

En la segunda parte el FC Cartagena no mejoró ofensivamente, porque las llegadas al área rival brillaban por su ausencia. Sergio García saltó al campo al cuarto de hora para sustituir a un Juanlu que no estuvo muy acertado. Era la bala que tenía el entrenador en el banquillo para intentar aprovechar la velocidad del zamorano en alguna contra.

En el minuto 66 llegaba la que hasta ese momento era la mejor oportunidad del partido, con un zapatazo de Curto de volea que era repelido por Limones a saque de esquina en una gran oportunidad de gol para los de casa.

Dos minutos más tarde era Casi el que conseguía hacer el primer tanto para los locales, con un remate tras una contra bien llevada por el Linares que finalizó con un buen disparo del atacante para poner por delante a los locales.

El Cartagena volvía a estar por detrás en el marcador como le ha ocurrido en las otras dos ocasiones anteriores que acabó empatando. Sin embargo, su reacción fue inmediata, porque tras el tanto se produjo el debut de Isi Ros por Óscar Rico y a continuación llegó el tanto de Cristo Martín.

El Cartagena sacó del centro del campo por el tanto encajado y Moisés mandó un balón largo al área del Linares, que encontró en la figura de Cristo Martín al protagonista para empatar el encuentro y dejar a la parroquia local con una alegría a medias por el tanto anterior.

En el minuto 75 llegó la gran oportunidad de Sergio García con un mano a mano con Lopito que se estrelló en el cuerpo del portero y que hubiera supuesto poner por delante a los albinegros.

Los últimos instantes fueron ya un quiero y no puedo para unos y para otros. Sergio Jiménez lo intentó con un disparo desde lejos que no encontró portería y ambos equipos se conformaron finalmente con este reparto de puntos que si bien no es lo que buscaba el líder de la categoría, sí que le hace mantenerse firme en lo más alto de la clasificación, con 41 puntos en su casillero.

La distancia con el quinto clasificado –el primero en quedarse fuera de la fase de ascenso–, es de seis puntos. El Jumilla logró una victoria ante el Sanluqueño que le hace situarse a tan sólo un punto de los puestos de privilegio.

El Cartagena medirá sus fuerzas la próxima semana al Córdoba B, un rival que ayer perdía en su campo ante el San Fernando y que en estos momentos ocupa la plaza de promoción por la permanencia. El choque se jugará el domingo 15 a partir de las cinco de la tarde.