Renovarse o morir

2017 es el año de los nuevos propósitos para el UCAM Murcia, ya que el primer partido que los universitarios disputen en este recién estrenado tiempo implicará el debut del nuevo técnico, Francisco, en Segunda División a los mandos del conjunto murciano. El primer choque liguero de esta 'nueva era' será en Alcorcón, a partir de las 12.00 horas (LaLiga 1|2|3 TV), en un encuentro a vida o muerte en la batalla por la permanencia en la categoría.

El partido, sin duda, queda marcado por el parón navideño (los universitarios llevan un mes sin jugar en Liga) y la capacidad de reacción que pueda presentar el UCAM tras una primera vuelta de campeonato prácticamente finalizada en la que los universitarios no están haciendo bien sus deberes. Es por ello que ha sido necesario el relevo en el banquillo y, tras un par de semanas, ya se han efectuado los primeros cambios en el plantel tanto en el capítulo de entradas como de salidas para confirmar una renovación que desde el club se veía necesaria.

El objetivo es bien conocido: la permanencia, o al menos luchar y morir en el intento. Para conseguirla, el UCAM se ha desprendido –o mejor dicho, está en la tarea– de jugadores que no contaban o no han aportado lo esperado en estos meses de competición. Sergio Mora, Guichón y el recién cedido Isi Ros ya se han despedido de la plantilla murciana, y los próximos serán César Remón, Juanma y Pablo Pallarés. Por el contrario, en la convocatoria para medirse al Alcorcón, Francisco ya ha incluido a sus dos nuevas incorporaciones, el extremo congoleño Cedric y el centrocampista Manolo Sánchez, casualmente un ex del rival de hoy. No obstante, tras las declaraciones del técnico universitario, se dilucida que ninguno de los dos está aún al 100% de sus condiciones para ser titular.

En cuanto al rival, el Alcorcón, la distancia en puntos entre universitarios y madrileños es únicamente de cuatro (el UCAM además ha disputado un partido menos), pero la diferencia más importante reside en lo anímico. Tras cerrar el 2016 eliminando al Espanyol en dieciseisavos de Copa del Rey, el Alcorcón ha arrancado el nuevo año encarando en cierta medida el pase a cuartos después de empatar en la ida de octavos contra el Córdoba hace cuatro días.

El técnico de los locales, un Julio Velázquez que sustituía hace casi tres meses al rumano Cosmin Contra, ha logrado cambiar la cara del conjunto alfarero a través de juego y de resultados, especialmente como local.

En Santo Domingo, el Alcorcón no pierde un partido oficial desde el 20 de septiembre –contra el Córdoba en Liga– y desde entonces ha conectado una racha de ocho encuentros sin perder en los que ha sumado cinco victorias y tres empates. De esos ocho partidos, cinco han sido cuatro victorias y un empate con Velázquez como técnico.

En cuanto a la alineación del Alcorcón, es probable que el preparador salmantino y ex del Real Murcia opte por seguir con el once que venía jugando en el campeonato liguero a lo largo de diciembre, por lo que jugadores como el extremo argentino Martín Luque, el portero serbio Marko Dmitrovic o el centrocampista Víctor Pérez podrían tener sus primeros minutos del año después de no haber sido de la partida en el equipo copero.

También podría entrar en la convocatoria de Julio Velázquez el hasta ahora único fichaje de los alfareros en este mercado de invierno, el centrocampista Kadir, que procede de un Getafe en el que no ha disfrutado de minutos durante la primera vuelta de la liga.