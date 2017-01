En Mérida empieza otra oportunidad

El de esta tarde en Mérida será el primer choque con Raúl Moro como nuevo presidente del Real Murcia, pero en el plano deportivo las excusas se han terminado de un plumazo para una plantilla que en el próximo mes tiene que demostrar el potencial que se le presume para estar peleando por la zona alta de la clasificación. El nuevo grupo inversor que ha pasado a controlar la centenaria entidad todavía no ha firmado ninguna incorporación, por lo que Paco García sigue contando desde el banquillo con los mismos jugadores con los que arrancó el curso, los mismos que han sido capaces de mezclar actuaciones de cierto mérito con otras que mejor olvidar cuanto antes.

Tanto el Mérida como el Real Murcia son dos equipos que comparten un denominador común importante, que ninguno empezó nada bien la Liga, pero sin embargo en el club emeritense decidieron despedir a José Miguel Campos para apostar por Eloy Jiménez como revulsivo, mientras que los nuevos rectores del Murcia, al menos públicamente, han mostrado su confianza en un Paco García que, en la jornada 20, ya debería ir definiendo un once mucho más acentuado que el actual si quiere transmitir cierta seguridad de cara a estos choques que se avecinan ante rivales de la parte alta de la clasificación. Sin embargo, los dos equipos llevan nueve victorias, tres empates y siete derrotas, aunque los locales solo han tropezado dos veces desde que cambiaron de entrenador.

Paco García no pudo incluir en la lista de convocados a Germán, una baja que tiene pinta de que este curso va a ser un inconveniente grande para una plantilla que echa mucho de menos la ausencia del tinerfeño. La rodilla de uno de los mejores jugadores del curso anterior parece decidida a no dejarlo en pazo y aquí se abre un abanico en el que se espera que Paco García le haga un hueco a Rubén Ramos, ya recuperado y en teoría una de las piezas que debe subir el nivel mostrado por el equipo en la primera vuelta, ya que el exjugador del Alcoyano pasó por el quirófano en la cuarta jornada y hasta antes de Navidad no pudo reaparecer.

La destitución del director deportivo, Guillermo Fernández Romo; la llegada del grupo del extremeño Raúl Moro con Deseado Flores a la cabeza de la secretaría técnica y las amenazas a la plantilla con que dependiendo de los resultados del próximo mes así se afrontarán las altas y las bajas son elementos más que considerables para ver cómo afectan tantos cambios radicales a unos jugadores que no imaginaban cuando firmaron en verano que ahora se podían encontrar con una situación completamente nueva, ya que las personas que ahora toman las decisiones no son las mismas que hace apenas seis meses. La visita a Mérida de hoy, el choque de la próxima semana en Nueva Condomina ante el Villanovense, el equipo revelación, la visita al campo del Lorca y, por último, recibir al Jumilla son las misiones a corto plazo de un equipo que tiene que convencer, además de ganar, a sus nuevos jefes.