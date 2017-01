La Navidad deja al UPCT Cartagena sin sus dos mejores jugadores

El UPCT Basket Cartagena reinicia mañana la competición en el grupo E de Liga EBA recibiendo en el Pabellón Central la visita del Basquet Llíria (12.30 horas). Después de firmar un balance de 5 victorias y 6 derrotas y remontar un mal inicio de campeonato, el conjunto de Paco Guillem tenía las expectativas puestas en alcanzar los puestos que dan derecho a jugar por el ascenso. Pero los planes han sufrido un gran revés en el último mes, ya que el equipo ha perdido a sus dos mejores jugadores hasta la fecha, el escolta Jared Leon Grady y el pívot Jamal Wimbish. Ninguno de los dos volverá a vestir, de momento, la camiseta del equipo cartagenero salvo que logren solventar una situación burocrática que les ha impedido regresar de Estados Unidos, donde fueron a pasar las vacaciones de Navidad. Tanto Grady como Wimbish han sido presas del desconocimiento y de la precariedad en la que hoy en día se mueve la cuarta categoría del baloncesto español, que es totalmente amateur.

Grady y Wimbish, como ocurre con muchos estadounidenses que llegan a Europa en busca de hacer una carrera en el baloncesto, llegaron con un permiso de residencia de noventa días como turistas. Al no contar con un contrato profesional, no pudieron solicitar la residencia en España. En cualquier caso, algunos jugadores optan por quedarse en el país, un hecho que no está penalizado por la Federación Española, que solo tiene en cuenta que en el momento de expedir la ficha federativa, reúnan las condiciones para jugar, como ocurrió en el caso de Grady y Wimbish el pasado mes de septiembre. Pero los que salen por vacaciones de Navidad a sus países de origen, se pueden encontrar con el mismo problema que han vivido con los dos jugadores del UPCT Cartagena, que cuando hace unos días intentaron volver a entrar en el país, ambos quedaron retenidos por Extranjería en el aeropuerto y fueron obligados a volver a Estados Unidos. El club cartagenero trató por todos los medios de arreglar la situación, pero después de dos días sin encontrar una solución, a Grady, máximo anotador del equipo con una media de 16,5 puntos, y a Wimbish, que ha capturado más de 11 rebotes por encuentro, no les ha quedado más remedio que regresar a Estados Unidos, uniéndose así a la ya extensa lista de jugadores foráneos que han pasado por el equipo de Cartagena en los últimos años.

Para tratar de poner solución a la escasez de efectivos en la plantilla, el club dio de alta el pasado jueves la ficha de Stephon Demar Carter, un escolta estadounidense que el próximo día 23 de enero cumplirá 26 años de edad, y que lleva ya tres temporadas jugando en la liga EBA. Carter procede de La Roda, donde ha disputado los dos últimos campeonatos de liga, pero no estaba a gusto en el equipo albaceteño y quería cambiar de aires. El escolta de 1,93 metros de estatura llegó a España con el Basket Globalcaja Quintanar en 2014, con el que promedió 15,5 puntos en 22 partidos, mientras que en la 2015-2016, ya en La Roda, alcanzó los 20,2. Sin embargo, en el actual curso sólo había disputado seis partidos, en los que había bajado su aportación a los 12 puntos. No se trata de un escolta con buen tiro exterior –se prodiga poco en los triples–, pero si que tiene capacidad de salto y es capaz de romper las defensas con sus penetraciones.

Pero las novedades no han acabado con la llegada de Carter, ya que el club está buscando también la incorporación de un pívot que pueda suplir el vacío dejado bajo los tableros por Wimbish.