El AVE llega al Palacio

Ni el Real Madrid, ni el Barcelona ni el Baskonia. El equipo del momento en la Liga ACB es el Valencia Basket, el rival que visita mañana domingo (12.30 horas) al UCAM Murcia en el Palacio de los Deportes. El conjunto de Pedro Martínez es el que más anota y mejor defiende en la actualidad. Es el AVE de la competición, un reto mayúsculo para los hombres de Óscar Quintana, que esta temporada no han sido capaces aún de ganar a uno de los grandes de la liga española, una gesta que sí han logrado en la Eurocup.

En las últimas seis jornadas, el Valencia ha logrado cinco triunfos. Solo perdió en la pista del Barcelona el pasado 27 de diciembre (94-82). El resto de enfrentamientos, desde el 27 de noviembre, los cuenta por victorias. Engrasó la maquinaria frente al Betis (66-56), arrolló al Bilbao (83-61), superó a domicilio al Unicaja (83-91), barrió de la pista al crecido Iberostar Tenerife (74-58) y borró al colista Manresa (100-55). A estos éxitos hay que sumar la victoria del pasado miércoles en la pista del Cedevita Zagreb (86-89) en la Eurocup. Su defensa es la segunda que menos puntos recibe de la ACB, con una media de 73,64, mientras que en ataque promedia 83,29. Es el equipo con mejor porcentaje en tiros libres (81,32%), el segundo en tiros de dos (58,78%) y solo en triples (36,14%) no está en el podio, Además, promedia 34,29 rebotes por jornada. Y todo ello sin que ninguno de sus jugadores brille estadísticamente a nivel individual, salvo el ucraniano Viacheslav Kravtsov (2,13 metros), el mejor lanzador de tiros de dos puntos y que podría reaparecer ante el UCAM Murcia tras una lesión. Habitual en el Valencia Basket es que cuatro y hasta cinco jugadores superen la decena de puntos, un hecho que hará aún más importante que la defensa murcianista rinda a un gran nivel, algo que no ha hecho con regularidad durante el curso. Facundo Campazzo tendrá que doblar los esfuerzos para tratar de parar a Van Rossom y Guillem Vives, mientras que en el perímetro, tanto Billy Baron como Sadiel Rojas tendrán que sacar lo mejor de sí mismos en defensa frente a hombres como Rafa Martínez –está en un momento dulce después de ser padre–, Fernando San Emeterio, Romain Sato, Joan Sastre y Antoine Diot. En el juego interior, los ala pívots Will Thomas, quien ha llegado esta temporada a Valencia desde el Unicaja, y Luke Sikma exigirán el máximo a Antelo y Nemanja Radovic, idéntica situación en la que se encontrarán Vítor Faverani y Marcos Delía ante Bojan Dubljevic y Pierre Oriola.