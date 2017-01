La NBA viene a ver a Campazzo

La NBA está siguiendo atentamente todos los pasos que está dando el base del UCAM CB Murcia Facundo Campazzo en los últimos meses. Son muchos los ojeadores de la mejor liga del mundo que piensan que el argentino puede incluso 'saltar el charco' este verano, sin regresar ni siquiera al Real Madrid, con el que tiene un año más de contrato. «En los planes de cualquier jugador profesional está ir a la NBA. Facundo lo tiene todo para triunfar, pero hay que ir despacito», decía ayer a este periódico desde Argentina Claudio Villanueva, el agente de jugadores de la talla de Luis Scola, Andrés Nocioni o Pablo Prigioni, entre otros muchos, y que también dirige los destinos del director de juego de Córdoba, que el pasado miércoles, en el triunfo ante el Fuenlabrada (87-75) en la primera jornada del Top 16 de la Eurocup, firmó una sobresaliente actuación, con 18 puntos y 9 asistencias en 31 minutos de juego, ante la atenta mirada de un ojeador enviado por los Milwaukee Bucks, según desveló el periodista Antonio García en La 7 durante la transmisión del encuentro.

Pero 'El Facu' no solo está en el punto de mira de la franquicia que dirige desde el banquillo Jason Kidd. En los últimos meses, según ha podido confirmar esta Redacción, también han pasado por el Palacio de los Deportes de Murcia para verlo en acción técnicos de Atlanta, Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder y Detroit Pistons. De hecho, esta última franquicia ha sido la que más interés ha mostrado por el jugador, que en 2013 se declaró elegible para el draft de la NBA sabiendo que no iba ser drafteado por ninguna franquicia, un hecho que le permite ahora tener las manos libres para elegir su destino.

Pero Claudio Villanueva, quien ya ha llevado a multitud de jugadores argentinos a la NBA, no tiene prisa: «En Murcia se le ha permitido crecer en los dos últimos años y la próxima temporada tiene contrato con el Real Madrid, que para mí es el mejor club del baloncesto FIBA de la historia. Cuando Campazzo saltó desde Argentina hasta el Madrid, ya fue una muy buena experiencia para él, pero la campaña pasada dio un segundo paso que ha sido fantástico», afirmó a LA OPINIÓN el agente, quien también dejó claro durante la conversación que «Campazzo va a terminar la temporada en Murcia, que nadie lo dude allí, porque es el lugar indicado para que se siga formando», descartando las informaciones surgidas en las últimas semanas que apuntaban a un posible interés del Real Madrid por repescar al director de juego. Además, Villanueva apuntaba que el pasado verano, cuando Alejandro Gómez, director general del UCAM, volvió a pedir la cesión de Campazzo, se encontró con pretendientes de alto caché, «muchos de ellos equipos potentes de Eurocup y algunos de Euroliga» que incluso estaban dispuestos a asumir la ficha íntegra del jugador, que está en torno a los 500.000 euros.

Villanueva habla asiduamente con Campazzo. Piensa venir en febrero a Murcia para pasar aquí unos días con su jugador. La última vez que hablaron fue tras concluir el encuentro ante el Fuenlabrada: «Seguí el partido por internet y lo vi fantástico. Después le telefoneé y le hablé de las jugadas que hizo que no me gustaron», decía entre bromas.

¿Pero cuándo dará el salto Campazzo a la NBA? «Por su carácter, Facundo no es un jugador que pueda estar en el banquillo. Tiene que ir a un equipo donde se sienta importante y cuando vaya a la NBA no va a ser por dinero, porque no es un base para ser cola de banquillo, ya que es un chico que vive mucho el postpartido. Después de las buenas actuaciones que tuvo en los Juegos Olímpicos se habló de Milwaukee, de Indiana y de Detroit, pero se tienen que dar una serie de circunstancias para ir. Me encantaría que pudiera dar el salto, pero debe ser un salto seguro, como han hecho otros jugadores argentinos, que son todos ellos especiales por el carácter que tienen, que sufren muchísimo el juego», expresó.

A menudo, en las conversaciones entre el base y su agente sale la NBA: «Algunas veces me pregunta cuándo llegará el momento, y yo le digo, como en su día hice con Luis Scola, que el momento llegará cuando toquen el timbre de tu casa», puntualizaba el agente de un jugador que se ha convertido en una pieza muy codiciada, y para el que no descarta seguir el año que viene en Europa ya con pasaporte español. Y es que su nacionalización, que se ha convertido en un culebrón, puede acabar este mismo verano después de iniciar en 2014 los trámites para conseguir la doble nacionalidad argentina e italiana debido al pasado de uno de sus abuelos. Sin embargo, algunos errores burocráticos han provocado que casi tres años después, el base aún no tenga el mismo, cerrándose la italiana para emprender el UCAM Murcia otra con el fin de lograr que próximamente se convierta en español en base a los años de residencia en nuestro país.

Mientas tanto, Campazzo sigue a lo suyo. En Eurocup es el segundo asistente, con 7,50 pases de canasta por encuentro –solo le supera Stefan Markovic, del Zenit de St. Peterburgo–, y lidera el capítulo de robos de balón, con 2,50 de media. En la Liga ACB, es el cuarto en el ránking de valoración, el segundo anotador con 15,6 puntos, el mismo puesto que ocupa en el capítulo de asistencias, con 6,77, y el jugador que más balones recupera, con una media de 2,00 por jornada. En definitiva, números de estrella al servicio de un equipo, el UCAM Murcia, que a su brillante trayectoria en Europa quiere añadir en las próximas jornadas más éxitos en la ACB, empezando este domingo con un triunfo ante el Valencia Basket (12.30 horas) en el Palacio de los Deportes.