El Murcia pide ayuda a sus abonados

Después de una irregular primera vuelta, el Real Murcia inicia el domingo, en Mérida a las 17.00 horas, el tramo final del curso con el propósito de alcanzar los puestos de play off de ascenso a Segunda División. Para que eso ocurra necesita que la Nueva Condomina se convierta en un fortín tanto en resultados como en ambiente.

Lo segundo está en manos de la afición murcianista y, es por ello, que el club grana quiere contar con más abonados que se sumen al camino que lleve al Murcia de nuevo al fútbol profesional. La entidad murcianista anunció ayer la apertura de la campaña de abonados para la segunda vuelta que contará con unos precios que oscilan entre los 40 y los 100 euros.

Desde este lunes, 9 de enero, las taquillas de Nueva Condomina estarán abiertas para la adquisición de los nuevos carnés que costarán 100 euros en Tribuna, 50 euros en Fondos, 40 para Peñistas (Fondo Sur) y 20 euros para Infantil (de 3 a 15 años inclusive en cualquier parte del estadio). No obstante, los 7.030 abonados que ya obtuvieron su carné durante el pasado verano también jugarán un papel muy importante en la captación de nuevos aficionados.

Los que 'apadrinen' a un nuevo abonado (adulto) serán recompensados con un 50% de descuento en las localidades de las entradas en un posible play off de ascenso a Segunda División. Y los abonados que lleven hasta Nueva Condomina a dos nuevos aficionados (ambos adultos o un adulto y dos infantiles) podrá disfrutar de las rondas eliminatorias por el ascenso sin coste alguno. Aunque los nuevos seguidores que adquieran su carné a partir del lunes, también podrán hacerlo por su cuenta sin esta promoción. Además, cabe recordar, que los aficionados que retiren su abono durante este periodo de invierno no tendrán descuento en un posible play off. El horario de taquillas para adquirir los abonos será de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 16.30 a 19 horas. Los viernes sin partido en casa en fin de semana de 10 a 14.30 horas y los días de partido en casa desde una hora y media antes del inicio.

Con esta nueva apertura de la campaña, el nuevo consejo, presidido por Raúl Moro, tratará de llegar a la cifra que se le resistió en verano al anterior, con Guillermo Martínez Abarca como máximo representante, ya que después de una magnífica respuesta inicial por parte de la afición para rozar o alcanzar los diez mil abonados con numerosos descuentos tras caer eliminados ante el Toledo el pasado curso, los carnés se retiraron a cuentagotas durante los meses de agosto y septiembre.

No obstante, los resultados del equipo que dirige Paco García, entrenador del Murcia, en este mes de enero también podrán repercutir de forma directa a la campaña de abonados para la segunda vuelta. El conjunto grana, que el domingo visita al Mérida, tiene entre sus manos un arma de doble filo para las cuatro próximas semanas en las que se enfrentarán a cuatro rivales que luchan por el objetivo de pelear hasta el final de la temporada por el ascenso.

El primer partido que podrán presenciar los nuevos abonados será el domingo, 15 de enero, a las 17.00 horas ante el Villanovese y, tras visitar el Artés Carrasco para medirse al Lorca FC que preside Xu Gembao, el FC Jumilla será el siguiente en visitar la Nueva Condomina.

Otro de los puntos que pueden incentivar la campaña de abonados son los fichajes, ya que con la llegada del grupo encabezado por Raúl Moro, con Deseado Flores en la parcela deportiva, se esperan varios cambios en la plantilla y el cartel de los nuevos jugadores puede ayudar a que los aficionados acudan a las taquillas.