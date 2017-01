El UCAM aprende la lección

El UCAM CB Murcia y el Fuenlabrada se volvían a ver las caras después de tan solo unos días. Esta vez con la pegatina de la Eurocup sobre la cancha y después de que el conjunto madrileño se hiciera con la victoria en la liga ACB ante los murcianos. Esa derrota provocó que en el siguiente partido de la competición doméstica, ante el Estudiantes, el UCAM saltará de inicio con ansiedad. Una ansiedad que anoche, en su primera victoria del Top16 de la Eurocup, no apareció. El equipo que dirige Óscar Quintana venció al Fuenlabrada (87-75) y confirmó que ha aprendido de sus errores.

Si en el partido de la pasada semana se le escapó el triunfo por dejar que su rival se metiese en el partido después de gozar de una cómoda ventaja, ayer no dejó que el conjunto fuenlabreño tuviera una sola opción de llevarse la victoria del Palacio. Facundo Campazzo y Vítor Faverani fueron los jugadores determinantes que todo el mundo conoce y el resto de la plantilla también acabó el partido con un papel notable en el desempeño de sus roles.

Popovic, Diagné o Smits ayer no asustaron tanto y tampoco tuvieron el día redondo desde el perímetro. En su lugar apareció un Paunovic, que fue el máximo anotador del encuentro, y que tan solo su empeño creo problemas al UCAM. Un conjunto universitario que vuelve a tener un idilio especial con Europa, ya que en esta competición es donde en más ocasiones se le ha visto su mejor versión.

Demasiados puntos fueron los que se vieron en el primer cuarto del partido para la manera en la que se desarrolló. Faltas, imprecisiones, dudas... casi tres minutos tardó en llegar la primera canasta en juego gracias a un triple de Facundo Campazzo después de dos tiros libres anotados por Antelo (5-0). Las defensas se impusieron a los ataques en los primeros compases de juego, aunque el UCAM fue el que salió mejor parado.

El equipo de Óscar Quintana aprovechó esta situación de incertidumbre en el marcador y de nerviosismo en la pista para arrancar un resultado de 12-0 desde el tiro exterior y con Marcos Delía haciéndose hueco en la zona. Jota Cuspinera, entrenador del Fuenlabrada, se vio obligado a solicitar tiempo muerto después de que comprobar cono Campazzo sacó por enésima vez su varita para asistir en el poste bajo a Billy Baron. Sin embargo, un triple de Rupnik y la entrada de Diagné permitió la reacción visitante a la que sobrevivió el UCAM con una canasta de espaldas sobre la bocina de Llompart (22-10).

En el inicio del segundo cuarto parecía que el equipo universitario contaba con los mejores jugadores tal y como se estaba desarrollando el encuentro. Llompart, Benite, Pocius, Radovic y Faverani podían aportar la veteranía y la calma suficiente para alargar la renta lo máximo posible. En un primer momento lo consiguieron saliendo airosos, de nuevo, de los numerosos contratiempos que impedían que el choque tuviera un ritmo de juego más constante (26-12).

Aunque, a partir de ahí, el UCAM se mostró cómodo atrás pero con falta de fluidez en ataque. La vuelta de Campazzo a pista no devolvió las ideas al UCAM cuando tenía el balón en su poder y el cansancio aparentaba ser más mental, al ver que no eran capaces de ´matar´ a su rival, que físico (30-17).

Eso fue lo que aprovechó Paunovic antes de llegar al descanso. El exterior serbio hizo lo que quiso con la defensa universitaria y un triple de Hakanson volvió a meter en el partido al Fuenlabrada (32-24). Los visitantes comenzaron a poner en demasiados aprietos al UCAM y Baron logró que la sangre no llegase al río con un triple que estableció otra vez la renta en diez puntos (36-26). No obstante, otro arreón liderado por Paunovic -que finalizó el primer periodo con 12 puntos- de los visitantes volvió a poner en aprietos a los murcianos después de una canasta de Smits y una antideportiva señalada sobre Antelo que redujo la renta en siete puntos (38-31).

Dos triples consecutivos de Benite al inicio de la segunda mitad volvieron a reactivar al UCAM y a un Campazzo que empezó a divertirse sobre la pista (46-34). La alegría del Facu llevó a los universitarios a anotar con más rapidez, pero ambos equipos agotaron demasiado pronto sus balas en el apartado de las faltas y los locales llegaron al ecuador del tercer cuarto con la amenaza de mandar a su rival al tiro libre en cada infracción (48-38).

Eso provocó que la intensidad defensiva del UCAM no fuera la necesaria para frenar a un Fuenlabrada que intentaba remar hacia su premio desde el inicio del choque y que los de Cuspinera centraran su remontada en sus visitas al tiro libre. Una zona en la que Faverani tampoco falló después de que los visitantes también cometiesen su quinta falta y llegasen al bonus. Aunque, un nuevo triple de Rupnik, que entró llorando, y varias posesiones desaprovechadas por el UCAM dieron alas al Fuenlabrada (52-45).

Campazzo cortó cualquier tipo de reacción en una contra que terminó con un tiempo muerto de Cuspinera. Tras el minuto de ´descanso´ en los banquillos se desató la furia de Faverani en ataque y el pívot brasileño consiguió dar la sensación de dejar el partido encarrilado con un triple y un mate antes de afrontar los últimos diez minutos de partido a los que se llegó con otro lanzamiento de tres con el sello de Baron (64-49).

El último cuarto se convirtió en un intercambio de golpes mucho más entretenidos para los aficionados que la media hora anterior. Con la primera victoria del Top 16 del UCAM casi en el bolsillo el partido, por las sensaciones en la pista, se volvió mucho más alegre para sus intereses y es en este hábitat cuando más cómodos se sienten los jugadores universitarios (70-57). El Fuenlabrada volvió a apretar en varias ocasiones al equipo del Palacio, pero no lo suficiente como para ahogarle pese al empeño de Paunic y David Wear. Ambos fueron lo más destacado de los visitantes en los últimos compases en un día en que no estuvieron tan acertados como la semana pasada en el duelo de la Liga Endesa, ni en el exterior ni en la pintura con un Diagné de nuevo castigado por las faltas. A falta de un minuto y medio para el final otro triple de Campazzo terminó por darle la puntilla a su rival y la afición local pudo celebrar con tranquilidad otra victoria europea con la que se prolonga una semana más su sueño (87-75).