El Cartagena logra la cesión de Isi Ros y llega a un acuerdo con César Remón

El FC Cartagena cerró ayer noche la cesión del extremo Isi Ros y hoy espera anunciar la llegada del mediocentro César Remón, ambos del UCAM Murcia. Las últimas horas han sido claves para terminar de pactar los acuerdos con los dos futbolistas. El joven extremo viene en calidad de cedido hasta final de temporada, mientras que el centrocampista firmará un contrato de año y medio de duración.

En la tarde de ayer, en el club nadie quería tirar las campanas al vuelo ni dar nada por hecho, entre otras cosas porque las negociaciones con César Remón no han sido nada sencillas: el jugador tenía acordado un año más de contrato con el UCAM en el caso de que el conjunto universitario lograra la permanencia en Segunda, de ahí la demora de su fichaje. El de Logroño quería percibir lo que le correspondía antes de rescindir su contrato.

En el equipo de José Luis Mendoza no han puesto pegas: no contaban con el jugador y la prioridad ahora del conjunto entrenado por Francisco es rastrear el mercado en la búsqueda de un central y un delantero, tal y como confirmó ayer el director deportivo, Pedro Reverte, en la presentación de Manuel Sánchez 'Manolín' y Cedrick.

Si no hay convencimiento absoluto de que Remón llegue hoy es porque es un jugador muy cotizado en Segunda B y la negociación «ha dado muchos giros», según declararon fuentes consultadas por LA OPINIÓN, aunque el acuerdo está cerrado.

El de Logroño ha recibido hasta diez ofertas distintas desde que su nombre salió a la palestras. Cultural Leonesa, Llagostera, Hércules, Racing de Santander, Lorca, Real Murcia y Hércules, entre otros, se habían interesado por él, incluso el Logroñés, el equipo de su ciudad natal, le ha ofrecido un contrato por tres temporadas. Si no salta ninguna otra oferta de última hora que haga cambiar la opinión del futbolista, lo normal es que el acuerdo con el Cartagena, que está cerrado, pueda cumplirse.

La ficha, a última hora

De hacerse oficial, el siguiente paso que deberán dar en el club albinegro será tramitar hoy mismo la ficha. Se da la circunstancia de que Remón arrastra un partido de sanción y el viernes es festivo, por lo que se le debería inscribir hoy para que cumpla la sanción contra el Linares y pueda estar a disposición de Alberto Monteagudo para el partido del 15 de enero ante el Córdoba B.

Hay que recordar que la llegada de César Remón no va a implicar ninguna salida porque la marcha de Fernando esta semana liberó una ficha senior, que ocupará el de Logroño. Ese día, el de la despedida del pileño, el propietario del Cartagena, Paco Belmonte, dio un ultimátum al UCAM Murcia: si el viernes no se cerraban los dos fichajes, buscaría otras opciones en el mercado. «Nosotros hemos puesto todas nuestras opciones sobre la mesa, no aumentaremos nuestras pretensiones económicas ni la oferta al jugador; sabemos dónde queremos llegar y lo que podemos ofrecer, no nos vamos a volver locos», dijo el martes.

Albístegui no sale

Otra de las opciones que barajaba el Cartagena como plan B era Álex Albístegui. El verano pasado, tras quedarse a las puertas del ascenso con el Lleida, el conjunto albinegro intentó su fichaje, pero el futbolista prefirió aceptar la oferta del Reus, de Segunda.

En el conjunto catalán no tiene los suficientes minutos y eso ha hecho que varios equipos de Segunda B, incluido el Cartagena, hayan preguntado por él. Luis García Tevenet no cuenta con el medio Omgba y el Hércules también ha telefoneado al Reus, pero el futbolista no va a salir en este mercado de invierno.

La situación es completamente distinta en el caso de Isi Ros. El acuerdo es total y no hay dudas, no hay marcha atrás: esta mañana llegarán los papeles. Finalmente el deseo del extremo ha prevalecido por encima del resto de equipos interesados en él. «Contentísimo con el trato del UCAM Murcia y ansioso por emprender esta experiencia con el FC Cartagena. A por todas», escribió ayer el futbolista en su cuenta de Twitter.

El extremo, de 22 años de edad, consiguió llamar la atención del UCAM en 2015, cuando marcó 17 goles en el Plus Ultra de Tercera División. Pero esta temporada apenas ha encontrado un hueco en la actual plantilla y el conjunto universitario ha visto con buenos ojos la cesión, para comprobar su evolución y crecimiento.

El chico de Las Torres de Cotillas tenía apalabrada su cesión al Cartagena desde finales de la semana pasada. El Cartagena era el único destino que el futbolista tenía entre ceja y ceja. Candidatos no le faltaron en este tiempo, el último de todos, el Lorca de Xu Genbao. El propietario chino se había interpuesto en la negociación, pero la capacidad económica del asiático, que preocupaba al Cartagena, nunca estuvo por encima de los deseos del jugador.