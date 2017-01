Fernando gasta la última bala

«No quiero marcharme. El club no me ha dicho nada y mi intención es quedarme». Cinco días después de estas declaraciones, Fernando Rodríguez rescindió ayer su contrato con el Cartagena para firmar por un equipo extranjero. El club le había comunicado que no estaba conforme con su rendimiento, y tampoco con el de Arturo, pero el pileño tomó la decisión el pasado 31 de diciembre, telefoneó a los mandatarios y solicitó la baja para salir del país. El Ceres de Filipinas es un equipo en el podría recalar.

Fernando regresó este verano a Cartagena como uno de los nombres importantes de la plantilla. Y se ha marchado el 2 de enero. En su anterior etapa como albinegro, en la temporada 2013-14, el pileño marcó un total de 20 goles, incluido el de la eliminatoria de Copa contra el Bacelona. En enero de 2016, cuando jugaba en el Reus, Paco Belmonte intentó su fichaje y aseguró que se trataba de un delantero de garantías, pero el club catalán declinó la oferta.

En esta primera vuelta de liga ha anotado dos goles, y pese a contar con el apoyo del entrenador, Alberto Monteagudo, la rescisión ha sido la opción escogida por el ariete. Anteriormente defendió la camiseta de Hércules (5 goles) y Reus (3). A las once de esta mañana comparecerá ante los medios para despedirse.

Con su marcha, la ficha senior que queda libre la ocupará César Remón, salvo sorpresa. El centrocampista del UCAM Murcia, de 31 años, tiene contrato en vigor con el equipo universitario (de año y medio de duración) y por eso se está demorando su alta. El Cartagena es uno de los muchos equipos de Segunda B que han preguntado por el futbolista, pero tal y como publicó LA OPINIÓN en su edición del día 31, desde el club albinegro se pusieron en contacto con él y son optimistas. La idea es que esta semana se pueda oficializar su fichaje, o al menor tramitar la ficha antes del partido de este domingo en Linarejos.

Gembao quiere a Isi Ros

El que sí se está haciendo de esperar es Isi Ros. El extremo de 20 años se convertirá en los próximos días en el primer refuerzo invernal del Cartagena; el deseo del futbolista es jugar sí o sí en el Cartagena, el acuedo es total y falta la firma del contrato, que sería en calidad de cedido hasta final de temporada.

Pero el asunto se ha retrasado más de lo esperado porque el dueño del Lorca, el chino Xu Gembao ha llegado de su país, se ha metido por medio y también ha preguntado por Isi Ros. En el Cartagena esperan que la cesión se haga oficial en los próximos días porque entienden que el deseo del jugador es vestir de blanco y negro.

Un delantero, una salida

Lo que está claro es que la marcha de Fernando va a implicar la llegada de un delantero. El Cartagena busca un '9' y no quiere tomar una decisión precipitada, reforzar el ataque es algo que el club prefiere cocinar a fuego lento, por eso no se pronunciará hasta final de mes.

Si finalmente se produce una alta, el conjunto albinegro deberá dar una baja y dejar una ficha senior libre. El ataque es una zona de 'overbooking' y la baja saldrá entre Arturo, Chus Hevia, Óscar Rico o Sergio García; uno de los cuatro abandonará el equipo si aparece un delantero que pueda satisfacer al consejo de administración y cuerpo técnico.

Las opciones ya conocidas que se barajan son las de Pere Milla y Chumbi. El primero es propiedad del Eibar, pero en el UCAM, donde está cedido, están a la espera de que el entrenador, Francisco, se pronuncie y diga si entra en sus planes. Lo del ariete del Lorca parece la opción más complicada de todas. Gembao ya está en España y de él depende dar un giro a su situación o abrirle la puerta de salida. El aguileño, que lleva 10 goles, ya mostró su malestar en las redes sociales, dejando en el aire su continuidad en el Lorca. Manu Onwu, el otro delantero del equipo de Julio Algar, es el preferido del propietario chino.