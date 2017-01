Un examen en la cuesta de enero

Mientras que la parte más institucional del Real Murcia se encuentra inmersa en una vorágine de cambios tras la llegada y el anuncio del empresario Raúl Moro como nuevo presidente del club grana, la parcela deportiva afronta un duro test este mes de enero que podría marcar el futuro de la plantilla y las opciones de terminar el curso disputando el play off por el ascenso a la Segunda División.

La llegada de Moro y su séquito a Nueva Condomina ha coincido con un exigente calendario para un plantel que no conoce a ciencia cierta el futuro que le espera durante los próximos treinta días. Deseado Flores, el nuevo director deportivo, tiene claro que el conjunto grana necesita varios retoques para consolidar al equipo que dirige Paco García, entrenador murcianista, entre los cuatro primeros clasificados del grupo IV de Segunda B. Pero todavía no se sabe si la reforma será dar unas pinceladas para paliar las carencias o si se pintará de nuevo toda la casa.

«La confianza en los jugadores y si serán más o menos fichajes dependerá un poco de cómo responda la plantilla al calendario tan complicado que viene ahora a comienzos de año», dijo en el nuevo encargado de la parcela deportiva del Murcia en su primera aparición pública hace unos días tras confirmarse su cargo. Y lo cierto es que la agenda de partidos que afronta el Murcia no acompaña para tomar decisiones desde la calma y la paciencia en un mercado mucho más limitado en el periodo invernal que en los meses de verano.

El Mérida, el Villanovense, el Lorca FC y el FC Jumilla serán los jueces de los movimientos que finalmente realice Deseado Flores durante estos días con el consentimiento de un Paco García que, por lo que ha dejado entrever durante su tiempo al mando del banquillo grana, no es demasiado partidario de esta idea de analizar las situaciones en función de los resultados, a pesar de que el equipo no ha sido capaz de alcanzar la regularidad que se necesita para estar arriba ni en juego ni en números.

Todavía así, el Murcia consiguió sumar en la primera vuelta la mitad de los puntos (seis) ante sus próximos rivales. La primera parada del conjunto grana será este domingo, a las 17 horas, ante un Mérida que tras un mal comienzo que acabó con la destitución del mazarronero José Miguel Campos, ahora pelea por una plaza entre los cuatro primeros del campeonato.

El equipo extremeño presenta los mismos números que los granas con 30 puntos después de enlazar una buena racha de resultados que sólo se ha visto frenada por la derrota ante el filial del Córdoba. Un triunfo de los murcianos en Mérida sería vital para intentar apretar aún más la lucha por los puestos de play off de ascenso si el Lorca FC, el Jumilla o el Villanovense tropiezan en sus compromisos frente a rivales de la parte baja de la tabla esta jornada.

El conjunto de Villanueva de la Serena, precisamente, será el primer rival que pise el césped de la Nueva Condomina en este 2017 el próximo 15 de enero. El Villanovense es una de las revelaciones de la temporada y ya sorprendió al Murcia en el partido de la primera vuelta donde se acabó adjudicando el triunfo. Desde entonces, los extremeños se han mantenido en las posiciones que dan acceso a pelear por la categoría de plata, una situación que ya conocieron hace un par de campañas cuando disputaron el play off, y han puesto en aprietos en más de una ocasión a los rivales diseñados y llamados a pelear por el ascenso desde el inicio de la temporada.

Tras las dos primeras jornadas de la segunda parte del curso, el Real Murcia se volverá a ver las caras con dos equipos de la Región. El 22 de enero visitará el Artés Carrasco para medirse al Lorca FC que preside Xu Gembao y en el que también se espera algún que otro cambio en la plantilla para que el conjunto de Julio Algar, entrenador del cuadro lorquino, sufra lo menos posible en su intento por acabar entre los cuatro primeros y después de un final de año marcado por la polémica en las redes sociales de Chumbi, donde dejó en el aire su posible continuidad en el Lorca este invierno pese a que desde el club lorquino mantienen que el delantero murciano sigue entrando en sus planes.

El último rival con el que el Murcia concluirá la cuesta de enero será el FC Jumilla. El cuadro que dirige Pichi Lucas es otra de las revelaciones de la categoría y ya ha dejado claro en varias jornadas que va muy en serio eso de pelear por entrar entre los cuatro primeros. El cuadro vinícola, con una plantilla repleta de jugadores con experiencia en la categoría, anuló por completo a los granas en el duelo de la primera vuelta que se llevaron merecidamente. Y, pese al bajón que sufrieron en diciembre en cuanto a resultados, seguirá siendo uno de los rivales a tener en cuenta. No obstante, después de estos compromisos el calendario tampoco dará demasiada tregua a los granas. El equipo murciano tendrá que viajar hasta Melilla, que actualmente se encuentra en la clasificación justo por detrás del Murcia con un punto menos, en el primer encuentro que se disputará en febrero.

En resumen, cinco partidos muy complicados en los que los que los jugadores murcianistas con los que finalmente cuente el club están obligados a mostrar todo su potencial si de verdad finalizar el curso en los puestos de play off y en los que las posibles incorporaciones tendrán que dar lo máximo desde el primer día.