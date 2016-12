El UCAM, enemigo de sí mismo

El UCAM CB Murcia consiguió despedir anoche el mejor año de su historia con una sonrisa. Y eso que las cosas no empezaron nada bien para los intereses del conjunto murciano. Una mala defensa en el primer cuarto, pero que se alargó en varias fases del partido, y el empeño de resolver los problemas atrás desde el lanzamiento exterior provocaron que el conjunto que dirige Óscar Quintana, entrenador del UCAM, tuviera que remar a contracorriente hasta el inicio de los últimos diez minutos.

El Estudiantes también aceptó el reto de llevarse la victoria descuidando la defensa e intentar anotar más puntos que el rival. Sin embargo, el conjunto murciano finalmente salió airoso de esta batalla gracias, en gran parte, a la aportación de un Vitor Faverani que volvió a ser el que todos esperan después de dos jornadas titubeantes y un Martynas Pocius que le está pillando el truco a esto de jugar como local en el Palacio. No obstante, el acierto de Campazzo y Benite en momentos clave también dotaron de serenidad a un UCAM que logró frenar a Edwin Jacskon, la principal amenaza del Estudiantes, en los últimos diez minutos.

El partido no pudo arrancar de peor manera. El propio UCAM se convirtió en su peor enemigo y el Estudiantes aprovechó los imcompresibles fallos de los jugadores universitarios en los primeros minutos para contar con una ventaja que llegó hasta 14 puntos.

Una defensa muy débil y lanzamientos de tres a la desesperada –con un 0/6 en triples al término del primer cuarto– ante la falta de ideas en ataque condenaron al conjunto murciano en los primeros cinco minutos de partido (4-15). Óscar Quintana solicitó tiempo muerto para cortar la sangría, pero no cambió ninguna pieza y el despertar tardó en llegar ya con Faverani en pista. Cook y los bloqueos sacaron de sus casillas al Facu. Dos inexplicables pasos de Billy Baron y Marcos Delía crisparon más a la afición del Palacio que no entendía lo que estaba sucediendo en la pista, hasta que los universitarios apretaron los dientes en varias defensas con Sadiel Rojas como principal protagonista para maquillar un primer cuarto que pudo acabar mucho peor (17-26).

Campazzo rompió la mala racha desde el tiro exterior para abrir el segundo capítulo del choque con un triple que ayudó a que el UCAM consiguiese algo de luz antes del descanso. Pocius, al igual que contra el Bilbao Basket, volvió a dar lo que se espera del lituano cada vez que está en la cancha con dos entradas a canasta que acortaron la distancia y metieron de lleno a los murcianos en el partido (26-30).

Sin embargo, cuando más cerca estaba el UCAM de su rival en el marcador llegaban los fallos de los locales. Arteaga, que arrancó el partido en su vuelta al Palacio con una canasta y un tapón, volvió a anotar para darle aire al Estudiantes que centraba toda su dinaminta en Edwin Jackson y un Darío Brizuela que anotó siete puntos en los segundos diez minutos (29-35). El goteo de canastas por parte de ambos bandos fue constante, sobre todo las que venían de la mano de un Pedro Llompart que supo poner la calma en los momentos más calientes de la primera parte junto a Benite. No obstante, el Estudiantes continuó anotando fácilmente en la pintura con Savané y consiguió marcharse al descanso con cinco puntos de ventaja (42-47).

La segunda parte arrancó con un UCAM mucho más enchufado atrás y tomando mejores decisiones en cada posesión, lo que provocó que los universitarios se acercasen en el marcador hasta tan solo un punto de su rival tras las canastas de Baron, Campazzo y Radovic (50-51). Aunque la contestación del Estudiantes llegó con un triple de Suton que puso de nuevo tierra de por medio y Faverani confirmó la mejoría con una canasta, más tiro adicional, para poner por delante a los murcianos por primera vez en el encuentro (57-56).

Las sensaciones del UCAM sobre la pista eran muy diferentes a las vividas en los primeros veinte minutos de partido y dos triples consecutivos de la mano de Billy Baron y Martynas Pocius provocaron que Salva Maldonado, entrenador visitante, tuviera que solicitar tiempo muerto (63-59). Después de dos jornadas dando una versión muy lejos de su nivel, Faverani se hizo fuerte en ambas pinturas, sobre todo en campo rival, y eso ayudó mucho a los universitarios cuando el Estudiantes empezó a apretar de nuevo al UCAM con un acertadísimo Vicedo desde el exterior, pese a que el cuadro de Quintana logró encarar el desenlace del partido por delante en el marcador (75-74).

Un parcial de 0-6 por parte del Estudiantes al inicio del último cuarto puso las cosas un poco más cuesta arriba para el conjunto murciano hasta que Campazzo y Faverani lograron anotar. Jordi Grimau, quien también volvía de nuevo al Palacio como visitante, se convirtió en una de las peores amenazas para el UCAM junto a Goran Suton (81-85).

Tres triples consecutivos tras un tiempo muerto, dos de Benite y uno de Campazzo, volvieron a darle vida al UCAM para encarar los últimos cuatro minutos con algo más de serenidad (90-85). No obstante, los de Salva Maldonado pelearon hasta el final y pusieron contra las cuerdas a los universitarios en los últimos instantes que se solventaron con un triple de Antelo, tras una buena circulación de balón, y cinco puntos de Benite, con un triple colosal que sirvió para llegar a la centena, para certificar la quinta victoria de la temporada en la Liga Endesa y darle un ligero respiro al equipo murciano en la competición (100-91).