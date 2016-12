ElPozo despide el año regalando una goleada ante el Gran Canaria

ElPozo puso punto y final al 2016 con una contundente victoria por 8-0 en casa ante el Gran Canaria en un choque muy fácil para los de Duda, que desplegaron un juego elaborado, directo y con clara vocación ofensiva frente al que los visitantes no encontraron respuesta. Fue un partido en el que los locales buscaron deleitar a los suyos, algo que consiguieron, ante un cuadro canario que en ningún momento logró poner en aprietos a Fabio. Y, de esta forma, la escuadra murciana regaló a los aficionados una goleada para despedir un año en el que se han conseguido dos títulos.

ElPozo, como había anunciado Duda, no quería sorpresas ni excusas, y sus pupilos saltaron a la pista con la lección bien aprendida y queriendo finiquitar el partido lo antes posible. Así, a los dos minutos Fernando ponía por delante a los suyos, avisando de lo que llegaba. Fue un bombardeo constante, sin prisa pero sin pausa, con lanzamientos desde todas las posiciones. Se habían cumplido los cinco minutos del encuentro y los visitantes todavía no habían disparado a puerta. Encerrados en su campo, buscaban a la desesperada desatarse de la presión que ejercía el conjunto local, muy activa y que veía como su rival no lograba plantarle oposición.

Llegado el ecuador del primer tiempo, el guión seguía siendo el mismo. El Gran Canaria trataba de zafarse del acoso de ElPozo mientras los de la capital del Segura, muy incisivos y con un juego muy vertical, seguían acumulando ocasiones que, sin embargo, no lograban materializar. Pero en el último tramo, Matteus logró batir a Gus en uno de los incontables ataques que tuvieron los locales y posteriormente Cardinal haría un tercer tanto para poner a los suyos con una ventaja que, a tenor de lo vivido, era incluso muy escasa. Y es que, si el primer tiempo hubiese sido una conversación, ésta podría haberse tildado de monotemática.

El segundo acto arrancó de igual manera que lo hiciera el primero, es decir, con un gol a los dos minutos de ponerse el balón en juego. Matteus, a la salida de un córner, remataba dentro del área y rompía la red visitante con un potente disparo que dejaba el choque visto para sentencia. Apuntaba a que se le haría muy largo el encuentro al Gran Canaria, como así sería pues los de Suso Méndez seguían sufriendo y albergando durante muy poco tiempo la posesión del esférico. Fabio era un espectador de lujo ante un rival que se veía incapaz de plantar cara a unos locales que aguantaban y guardaban el balón con total tranquilidad.

Fue sencillo para ElPozo, un plácido choque que más bien parecía un entrenamiento y en el que, antes de afrontar los últimos diez minutos del choque, hizo dos nuevos tantos por medio de Raúl Campos y Pito. El técnico visitante quiso parar la sangría de los suyos con un tiempo muerto, pero no surtió efecto alguno. ElPozo había instalado en el área contraria su zona de confort y no pensaba abandonarla.

Con todo perdido, el cuadro canario opto por el plan kamikaze y sacó a Bingyoba de portero jugador, pero la acción no tuvo el efecto deseado y los pupilos de Duda hicieron dos nuevos tantos obra de Matteus, que firmaba un triplete, y Cardinal.

A pesar del severo castigo al que ElPozo estaba sometiendo a su rival, los de Duda no aminaron el ritmo. Querían dejar del año con goles y haciendo disfrutar a los suyos, algo que lograron. Fue una gran despedida, al abrigo de la afición, que sirve para dejar un año de títulos que buscarán continuar en 2017.