Fernando empieza de cero

El delantero albinegro Fernando afronta con optimismo la segunda vuelta de la competición liguera, después de que en la primera haya tenido demasiados obstáculos, sobre todo en el aspecto físico, para poder cuajar una actuación notable. Para el atacante es empezar de cero, tras 19 partidos con un rendimiento mucho menor de lo esperado y que han abierto especulaciones de que podría marcharse en el mercado de invierno. Dice Fernando que le alivia el hecho de que el entrenador haya manifestado su intención de contar con él para la segunda vuelta y que espera demostrar que no vino aquí para nada. «No he hablado con el entrenador, pero he leído que cuenta con los dos delanteros que tiene y eso es de agradecer. Me ha hecho mucha ilusión que lo diga, porque se había comentado que a lo mejor me iba, pero yo no quiero marcharme. El club no me ha dicho nada y mi intención es quedarme».

El goleador de Pilas espera que esta segunda vuelta las cosas a nivel personal sean completamente distintas a lo que ha ocurrido en la primera. «He venido con muchas ganas e ilusión, y ojalá que pueda hacer muchos goles. Quiero demostrar que estoy aquí por algo y espero que me salga una buena segunda vuelta».

Con tan sólo dos goles anotados en la primera, el rendimiento del sevillano ha sido más bien escaso «entrar como suplente siempre cuesta más trabajo. No estoy satisfecho con la primera vuelta que hice y voy a demostrar que puedo hacer mucho más en este equipo».

Respecto de ser titular en Linares añadía que «podemos hacerlo Chus o yo. Espero que el entrenador me dé confianza y pueda volver a jugar en este próximo encuentro».

Dice el futbolista que bajo la experiencia que tiene «la segunda vuelta es más complicada, porque los equipos nos conocen más. En nuestro campo ganar será más difícil porque los equipos nos conocen más y está claro que va a resultar más complejo. No obstante, la plantilla está supermotivada, hemos venido con muchas ganas y dese que sea una segunda vuelta tan buena como la primera, o mucho mejor».

40 puntos, un reto difícil

Considera que alcanzar los 40 puntos sumados en la primera parte de la competición no es fácil, pero que es de los que prefiere pensar a corta distancia. «Llevo muchos años en Segunda B y no vale pensar con muchas jornadas vista, sino en el siguiente encuentro. Lo ideal es ir a Linares ahora, que es el más inmediato rival, a sumar una nueva victoria y traer los deberes hechos para casa».

El conjunto cartagenerista está teniendo más problemas ahora para ganar en casa que al comienzo de la temporada, todo lo contrario a lo que sucede cuando los futbolistas juegan a domicilio. Añade el delantero cartagenerista que «fuera los equipos intentan agradar a su afición, se abren y podemos entrar con más facilidad por ahí. En nuestro campo sucede lo que antes comentaba, que los equipos se encierran mucho y cuesta hacerles daño».

No cree que el parón navideño haya podido afectar negativamente, sino más bien todo lo contrario. «Hay gente que llevaba muchos minutos a sus espaldas y creo que nos viene bien a todos, para desconectar, estar con la familia y volver con las pilas cargadas».

Asegura que en el vestuario nadie ha hablado de salidas ni entradas en el mercado invernal. «Es el dueño el que toma las decisiones de si entran o salen jugadores. Lo que haga será por el bien del equipo».

Respecto a los rivales que considera el delantero que pueden tener más competencia para la segunda vuelta de la competición, Fernando afirma que creo que estarán más o menos los mismos que en la primera vuelta. «El Mérida está apretando por abajo y algunos equipos pueden mejorar, pero lo importante es que nosotros no nos salgamos de aquí».