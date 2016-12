Doce carreras San Silvestre se celebran el sábado en la Región

Las carreras San Silvestre que se disputan el último día del año en la Región siguen creciendo. El próximo sábado día 31, a lo largo de la jornada, se disputarán doce en diferentes puntos de la Comunidad Autónoma, algunas de ellas de nueva creación, y otras más tradicionales, además de un baño en el Mar Menor. Pero también hay una que se adelanta a hoy jueves, en Campos del Río, donde se han programado una prueba a partir de las cinco de la tarde, con salida y meta en la Avenida de la Constitución, cuya inscripción es de solo un euro y habrá sorteos de jamones y productos navideños.

Para el sábado quedarán once citas de distinta índole, la mayoría benéficas y en muchos casos con inscripciones gratuitas o a cambio de alimentos y juguetes, salvo algunas, como las de Murcia y Cartagena, cuyos ayuntamientos entregaron hace años sus organizaciones a empresas privadas con ánimo de lucro. Las matinales se disputarán en Cehegín, Lorca, Balsapintada, Moratalla y El Berro. En la Ciudad del Sol, a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple, con salida y meta en la Plaza Calderón y sobre un recorrido de 5.00 metros, dará comienzo la actividad a las once de la mañana. Media hora antes, a las diez y media, en Balsapintada, pedanía de Fuente Álamo, los menores abrirán la primera edición de una San Silvestre que premiará al mejor disfraz sobre una distancia de cinco kilómetros. Por solo cinco euros hay bolsa del corredor, bebida, tapa y música. Para los niños también habrá hinchables y medallas para todos. En Moratalla, también a las once, se disputará la primera edición de su prueba de final de año en dos modalidades, senderismo (5 kilómetros) y carrera no competitiva (7 kilómetros) con un precio de inscripción de 8 euros que irán destinados a la financiación de las fiestas mayores de la localidad.

Cehegín también se lanzará a la calle para celebrar la décima edición de su carrera, que tendrá salida y meta en el Parque Ginés Ibáñez, donde se podrán realizar las inscripciones desde las diez y media, que tienen un precio de tres euros y de un kilo de alimentos para los adultos. Habrá premios a los mejores disfraces tanto individuales como de grupos, y la distancia a recorrer es de 4 kilómetros. Y en el corazón de Sierra Espuña, en la pedanía alhameña de El Berro, a las once, se llevará a cabo la San Silvestre Familiar Solidaria, en la que se pide a todos los participantes que aporten alimentos no perecederos que será entregados a la Cruz Roja.

La tarde del sábado 31 también estará marcada por la celebración de carreras en Bullas, Calasparra, Cieza, Molina de Segura, Archena, Cartagena y Murcia. En la ciudad del arroz, los niños comenzarán a correr a las cuatro de la tarde y los adultos, a las cinco, con inscripciones a uno y tres euros, respectivamente, que irán destinadas a las campaña 'Gotas para Níger' de Unicef. En Cieza, también con un marcado carácter solidario y sobre un recorrido de 6.500 metros, se celebrará la séptima edición de su San Silvestre, mientras que en Archena, los más pequeños comenzarán a las cuatro y la prueba absoluta será a las cinco, con premios a los mejores disfraces, bolsa del corredor y medallas para todos los niños. Molina de Segura se estrena este año en una cita que dará comienzo a las cinco desde la calle Mayor con cuotas de inscripción de 3 y 6 euros, mientras que en Bullas mantienen la tradición a las cinco habrá carrera infantil y de patinas, para a las seis y media celebrarse otra para adultos con recorridos de 2.600 y 6.000 metros desde la Plaza de España. Y por último están las de Cartagena, con inicio a las cinco desde la Plaza del Ayuntamiento, y Murcia, en la Glorieta de España, a las cinco y media.