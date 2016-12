Una cantera con 10.000 futbolistas

Compensará económicamente a las entidades cada vez que se lleve a un deportista de sus bases

Aunque aún falta la rúbrica, el FC Cartagena está a un paso de poder controlar una cantera de cerca de diez mil jóvenes jugadores que militan en los 29 equipos que forman parte de la Asociación de Fútbol Base de Cartagena. Las entidades deportivas han alcanzado un acuerdo que se puede considerar como histórico por la relevancia del mismo y porque hasta ahora no se había logrado llevar a cabo a pesar de los reiterados intentos en los últimos años. Ha sido a través de este colectivo cuando esta posibilidad ha cobrado vida, lo que supone, de esta manera, añadir unos ladrillos más a la construcción de una cantera sólida y con futuro en esta entidad.

El club albinegro tendrá con este acuerdo el derecho preferente sobre los cerca de diez mil futbolistas que forman parte de estos equipos, a los que compensará económicamente en el caso de que se produzca la contratación de los niños o jóvenes. Así, el FC Cartagena abonará a sus clubes de origen entre 100 y 300 euros, dependiendo de la categoría, además de 1.000 euros en caso de que cualquiera de ellos logre debutar en el primer equipo.

«Nuestro reto es que todos los clubes de la ciudad trabajen para conseguir el mismo objetivo, porque además de que todos los clubes persiguen sus logros, mantenemos un corazón común, que es el FC Cartagena», explica Isidoro García, presidente de la Fundación FC Cartagena. El dirigente añade que la entidad albinegra «debe tener en todos sus equipos a los mejores futbolistas de último año en sus categorías», desde prebenjamín hasta el filial, por lo que considera necesario que todos aquellos futbolistas que despunten pertenezcan a la disciplina albinegra.

Asegura Isidoro García que la disposición de los miembros de la AFCT ha sido plena y que todos entendieron que los clubes deben estar juntos, unidos y persiguiendo los mismos objetivos.

No habrá injerencias por parte del FC Cartagena una vez que se hayan iniciados las correspondientes temporadas de las diferentes categorías. Se hablará con los clubes de origen al término de las campañas, para poder incorporar a los chicos sobre los que estén interesados, en las siguientes. «Solicitaremos solo jugadores del último año de cada categoría que mejoren claramente a los futbolistas que ya tenemos en nuestras bases», añade García.

Desde la entidad albinegra tienen un grupo de ocho scouting que vienen haciendo un barrido durante toda esta temporada en los diferentes campos y equipos, con el fin de tener un ramillete de jugadores susceptibles de ser seleccionados para el año que viene. «Habrá algunos que tengan la capacidad para poder dar el salto al primer equipo, pero otros muchos se quedarán en el camino. En nuestro ideario de la Fundación también está educarlos, formarlos y que mañana sean personas sanas y hayamos podido contribuir en su formación junto con su entorno familiar», dice Isidoro García.

En estos momentos el FC Cartagena cuenta con unas bases propias denominadas FC Cartagena-Ciudad Jardín, que reúnen a doce equipos federados: 2 de juvenil, 2 de cadete, 2 de infantil, 2 de alevín, 2 de benjamín, 1 prebenjamín y 1 femenino.

«Nos queda mucho por andar, porque hasta que no tengamos una estructura sólida, formal y duradera no podemos decir que esto tiene éxito. Lo importante es que aunque pasen las personas, la institución perdure en el tiempo y que todos la reconozcamos y defendamos pasen los años que pasen. Hemos tenido varios intentos de formalizar unas bases que se han convertido en fracaso en otras ocasiones y ahora debemos de intentar no cometer los mismos errores», explica Isidoro García, quien insiste en que debe pervivir el proyecto y no sus impulsores.

El siguiente paso es conseguir que otros clubes que no han entrado a formar parte de este nuevo convenio lo hagan, como el Cartagena FC. Además, los dirigentes de las bases del club albinegro también iniciarán una ronda de conversaciones con los clubes de los municipios colindantes Torre Pacheco, Fuente Álamo Los Alcázares y Pozo Estrecho, entre otros.

La AFCT se verá beneficiada con otra serie de asuntos, como abonos y descuentos para los partidos del primer equipo, la recaudación de un partido amistoso del FC Cartagena, la asistencia técnica de los preparadores del FC Cartagena o la promoción publicitaria de la AFCT.