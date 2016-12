Raúl Moro llega a la junta de mañana sin lograr ejecutar sus planes iniciales

Raúl Moro inició su viaje a Murcia el pasado 15 de noviembre. Aprovechando el cierre de la ampliación de capital, el extremeño compraba 400.000 euros en títulos. La inversión le permitía entrar en el club grana y convertirse en el segundo máximo accionista, pero le era insuficiente para tomar el control o cualquier tipo de decisión dentro de la entidad. Sus planes iban por otro lado. En vez de realizar una apuesta fuerte, metiendo 2,7 millones de euros que le permitieran desbancar del sillón de mando a Gestora Deportiva Murciana, en manos ahora de los herederos de Jesús Samper, el cacereño prefería coger un camino que, más de un mes después de su llegada, está lleno de curvas. Hasta el punto que a la junta de accionistas que mañana se celebrará en Nueva Condomina, Raúl Moro llegará sin las acciones necesarias para poder llevar la voz cantante en las decisiones que se tomen.

Y es que la estrategia no le ha salido como esperaba al extremeño, que, desde el minuto 1, pretendía hacerse con la mayoría de las acciones invirtiendo una cantidad insignificante para una entidad como el Real Murcia. Por ello, sus primeros movimientos fueron destinados a convencer a los herederos de Jesús Samper de que le cedieran las acciones granas que pertenecen a Gestora Deportiva Murcia y que suponen más de un 70% del pastel grana.

Tras dos reuniones en Madrid, una de ellas con Gonzalo Samper, hijo del fallecido presidente murcianista, y en las que José Ángel Serantes participó de intermediario, Raúl Moro y su grupo consideraban que su aterrizaje en el Real Murcia sería más rápido de lo esperado. Por ello, aprovechando el último día de la ampliación de capital, realizaron un movimiento que consideraban que sería fundamental. Ingresar 400.000 euros que, aunque solo les dejaba como segundos accionistas con alrededor de un 11%, creían que serían definitivos para convencer de su seriedad a Gonzalo Samper.

Pero tras varios días en los que la gente del entorno de Moro dio a entender que el acuerdo estaba muy cerca y que la operación llegaría a buen puerto más antes que tarde, las jornadas han ido pasando y los resultados no han llegado. De hecho, más de un mes después de que el extremeño aterrizase en el accionariado del Real Murcia, las reuniones iniciales no han continuado celebrándose. Incluso algunas fuentes indican que Gonzalo Samper no está dispuesto a ceder los títulos de Gestora Deportiva Murciana al no fiarse nada de un inversor que arrastra deudas e incumplimientos con varias de sus empresas.

Esa falta de poder de Raúl Moro ya se vio en el consejo de administración celebrado el 5 de diciembre, donde el empresario tampoco pudo cumplir con sus planes iniciales, que no eran otros que conseguir varias sillas en el órgano de control para empezar a tomar decisiones. Sin embargo, Abarca y su equipo decidió esperar al 28 de diciembre y dejar cualquier decisión en manos de Gonzalo Samper. Eso sí, dieron un poder al inversor para asumir la dirección deportiva, ahora en manos de Deseado Flores.

Raúl Moro, que ya sabe que hacerse con el paquete accionarial de Gestora Deportiva Murcia es prácticamente un imposible, se agarra ahora a que Gonzalo Samper vote a su favor y, aunque en minoría, pueda quedarse con el control del club, algo factible teniendo en cuenta que en esa misma junta Guillermo Martínez Abarca provocará un vacío de poder al presentar su dimisión. De ahí que Moro vea al abogado murciano como su mejor aliado. Según fuentes próximas al extremeño, este sería un primer movimiento para en 2017 realizar una nueva ampliación de capital en la que, según ha deslizado el propio Moro, compraría los títulos necesarios para liderar el accionariado del club grana.