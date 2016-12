El UCAM se despide de la Copa plantando cara

Quizá sea contraproducente valorar el debut de Francisco al frente del UCAM con buena nota pese a la derrota por la mínima y la consecuente eliminación, pero si de algo ha servido a los universitarios la ronda de dieciseisavos de Copa del Rey frente al Celta es para mejorar sus sensaciones.

Once días llevaba sin jugar el UCAM, desde la debacle en Huesca que propició el adiós de Salmerón (5-2). Este periplo, en el que se incluye la suspensión del choque de Liga ante el Levante, ha permitido a los universitarios asimilar los conceptos e ideas del nuevo técnico, Francisco, para intentar así revertir la asfixiante situación que atraviesa el equipo.

Llegaba el UCAM con una desventaja mínima (0-1) tras la ida en La Condomina, pero si la eliminatoria ante el Celta ya se consideraba un premio por el mero hecho de lo que significaba históricamente para la entidad universitaria –primera vez que se alcanzaba esta ronda y se medía a un 'Primera'–, a los jugadores y al nuevo técnico les sirvió para muchas cosas más.

Si en el choque de ida fue un rechace lo que propició la victoria celtiña, ayer en un desangelado y gélido Balaídos fue un golpeo de falta exquisito de Marcelo Díaz el que certificó el pase a octavos para los pupilos de 'Toto' Berizzo.

Pero pese a esto, y visto el bagaje cosechado por ambos conjuntos tras los 90 minutos del encuentro de vuelta, podemos cerciorarnos de que el UCAM, al menos, no mereció perder. Un tanto de rechace en la ida y una delicia a balón parado han marcado la diferencia entre vigueses y murcianos en este cruce.

Ayer, el UCAM de Francisco tenía claro en dónde se presentaba, y ante quién se medía. El partido planteado por el Celta fue desesperante, aburrido y monótono. Solo el bonito duelo que el extremo izquierdo Pione Sisto mantuvo con Tekio, lateral universitario, concedió momentos de disfrute para los locales. El propio Sisto tuvo los únicos disparos a puerta del Celta en el partido, ambos antes del gol y sin causar peligro real sobre la portería de Biel Ribas.

El UCAM, bien agazapado, supo renunciar a la posesión, achicar espacios en cuanto el Celta sobrepasaba la línea de medios, y salir al contragolpe. No lo hicieron mal Natalio, Collantes y Vicente en esas cuestiones, escoltando con su trabajo la contundencia mostrada por el doble pivote Basha-Juande.

Pero un pequeño detalle de calidad marcó la diferencia. En el minuto 30, Marcelo Díaz, gracias a un golpe franco desde la frontal del área, y aunque no era el perfil preferible para su golpeo, tocó suavemente la pelota con la bota derecha por encima de la barrera para alojarla en la escuadra.

Y hasta aquí, las menciones ofensivas de un Celta que se limitó los 180 minutos de eliminatoria a mantener la posesión en su línea de zagueros. Sobrepasó el 70% de la posesión sin ofrecer absolutamente nada en labores ofensivas, lo que propició los pitos de una grada que esperaba un mejor espectáculo.

Tras el carrusel de cambios, Nono, Jesús Imaz y Pallarés intentaron meter el miedo a un Celta apático que no contaba con la aprobación de su afición. Y he aquí el único 'pero' que se puede poner al UCAM tras esta ronda copera: no haber firmado al menos un gol.

Porque ocasiones hubo para ello, y muy claras, en las postrimerías del encuentro para poder lograrlo. Especialmente dos, una en el 87' en la que Jesús Imaz aprovechaba una mala cesión de Sergi Gómez a su portero y se quedaba completamente solo en el área ante Sergio. El guardameta del Celta atajaba con la pierna ante la incredulidad de Imaz.

También la tuvo Collantes en el añadido. Pero de nuevo Sergio salvaba el empate ante el extremo del UCAM, que recibió muy escorado, pero pudo armar un disparo potente que se estrelló en el cuerpo del guardameta celtiña.

Tras el adiós en Copa, toca rearmar, reajustar y definir el plantel que plasmará la idea de Francisco sobre el césped, y que se jugará la permanencia en Segunda en los próximos cinco meses.