Juan Miguel Roca publica un estudio sobre la ferreña a través de once cantes

Juan Miguel Roca, Secretario de la Peña Flamenca Melón de Oro de Lo Ferro, ha publicado en su web un estudio sobre los cantes por estilo de ferreña llamado De las últimas ferreñas suficientes. Once nuevas flores flamencas de Lo Ferro. En él, incide cómo desde 2014 hasta 2016 hubo una temporada de poco cultivo de cantes por estilo de ferreña –propio de Lo Ferro­–, tanto en cantidad como en calidad. Pero en 2017 (seis de las once suficientes) sí han ofrecido una cosecha importante que significa una fuerte consolidación del nuevo cuño ferreño en el árbol del cante. Las once ferreñas se corresponden con cantaores de Málaga, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, Madrid y Cádiz. De ellas cuatro eran con voz femenina y siete con voz masculina. También es destacable que cuatro llegarán a la prueba final del Cante Flamenco Lo Ferro 2018.

Analizados ampliamente y con detalle uno a uno los once cantes en el estudio, se completa el trabajo con una introducción y unos nuevos caracteres de la ferreña de Fosforito.