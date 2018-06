Inner Circle sustituyen a Trending Tropic

Cambio en el cartel de La Mar de Músicas: Trending Tropic, el nuevo proyecto de Visitante (Calle 13), no estará en Cartagena. En su lugar actuarán Inner Circle, una de las mejores bandas de reggae que ha dado Jamaica. Este año cumplen cincuenta años en la música y lo celebrarán a orillas del Mediterráneo el miércoles 25 de julio de forma gratuita en el Paseo del Puerto en 'La Barra Libre de La Mar', junto a Iseo & Dodosound, The Mousehunters, 47Soul, Karmacadabra y The Savage Rose.