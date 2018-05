Guía para empezar con la música clásica

Escuchar y comprender la música clásica es todo un reto. Si has intentado acercarte a ella sin mucho éxito o no has conseguido disfrutar de grandes obras, no desistas. Según los expertos, introducirse al mundo de la música clásica no es sencillo y es necesario empezar con los compositores adecuados.

El director del instituto de Musicología de la Universidad Rafael Landívar, el doctor Dieter Lehnoff, considera que algunos compositores son más complejos que otros y pueden aturdir los oídos.

Por su parte, Cristina Altamira del programa ´Barroco de Dos Mundos´ recomienda la asistencia a algún concierto ya que "a veces es más fácil acceder a la música con los ojos y oídos que solo con la parte auditiva". Y es que, la interpretación es una parte muy importante de este género musical.

A continuación, una selección de siete piezas que te ayudarán a empezar con la música clásica y a entender sus melodías:



1. Woflgang Amadeus Mozart

'La pequeña música nocturna' de Mozart es una pieza perfecta para empezar ya que está construida con mucha claridad. A continuación, podrás pasar a los conciertos para piano y orquesta, violín y orquesta, clarinete y orquesta, y a las sinfonías desde la 29 a la 41.

2. Ludwig van Beethoven

Beethoven es otro de los compositores que debes conocer para introducirte en la música clásica. Empieza con 'Sinfonía no. 5' y 'Sinfonía no.7'. Continúa tu recorrido con Beethoven y su conocida obra 'Para Elisa'.

3. Félix Mendelssohn

Escucha la 'Sinfonía no. 3' y 'Sinfonía no. 4' del que fue considerado un prodigio musical y el fundador del conservatorio de Leipzig. Si te gustan, sigue explorando sus piezas, empezando por 'Concierto para violín'.

4. Antonín Dvorák

Antonín Dvorák es considerado el principal representante del nacionalismo checho en la música. Es recomendable escuchar su famosa obra 'Sinfonía del Nuevo Mundo'.

5. Antonio Vivaldi

'Las cuatro estaciones' de Vivaldi es un imprescindible de la música clásica. Consiste en una serie de conciertos para violín y orquestra que quieren reflejar las sensaciones de los cambios estacionales. Un buen ejercicio sería descubrir de qué estación habla cada pieza.

6. Johann Strauss

'El rey del vals', así es como se conoce famoso Johann Strauss. Aunque cualquiera de sus valses son recomendables, el más célebre es 'El Danubio azul'.

7. Georg Friedrich Handel

'El Mesías' de Handel, es un oratorioa ideal para cerrar el círculo de obras para principantes en músia clásica. De hecho, notarás que Handel es el primer compositor moderno que adaptó su música a los gustos del público.