El colegio Méndez Núñez de Yecla homenajea a Ángel Haro

La particular manera de entender el arte de Ángel Haro tiene sus ecos, y no solo entre los jóvenes artistas de la zona, sino también entre los más pequeños; no hay más que pasarse por el colegio Méndez Núñez de Yecla para comprobarlo. Y es que el centro se ha convertido en galería para exponer las sorprendentes versiones que sus alumnos han hecho de la obra de Haro.

El pintor, por supuesto, les visitó esta semana y quedó encantado con el trabajo de estos inesperados artistas, que han captado a la perfección el estilo del valenciano.