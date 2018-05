Walls: ''No me veo haciendo otra cosa que música''

Con tan sólo 17 años el murciano Ginés, conocido como Walls, ya puede decir con orgullo que en su palmarés de freestyler constan dos títulos regionales de la batalla de gallos más conocida del panorama, la Red Bull. Pero es que, además, le sobra tiempo para publicar canciones y seguir con sus estudios.

Que las batallas de gallos están experimentando su momento más glorioso de los últimos años es una obviedad que cualquiera puede cerciorar con tan sólo echar un vistazo a las cifras que se mueven. Casi 5 millones de reproducciones lleva la final nacional de la Red Bull Batalla de Gallos (la más conocida) del año pasado. Y, si la tendencia continúa al alza, es muy posible que este año vuelvan a superar esa cifra. El joven murciano Walls (sólo 17 años) ha conseguido su ticket para esa final nacional, que tendrá lugar en octubre, tras alzarse campeón regional en Barcelona por segundo año consecutivo.

¿Cómo se siente tras hacer doblete? ¿Creía que lo conseguiría?

Fui con la mentalidad con la que voy a todas las competiciones, que es siendo consciente de lo que soy capaz de hacer y tratando de exprimir mis habilidades al máximo, pero no me gusta ponerme ningún tipo de presión porque en caso de que las cosas no salgan como espero puede ser un golpe muy duro anímicamente. Así que iba con la mentalidad de ganar pero siendo consciente de que si perdía no iba a ser un desastre. Y bueno, al final por suerte gané.

Ha habido comentarios por parte del público que opinaban que la batalla final debió haber sido réplica, ¿qué opina?

Sí, en directo yo -porque yo aparte de participante también me considero público, y si me pongo en su piel también me hubiese gustado una réplica- también me lo estaba pasando bien rapeando en el escenario. Pero no, no me hubiese molestado para nada una réplica. A lo mejor sí que es verdad que lo que decantó la batalla hacia mí fue el primer minuto, que según el criterio de la gente lo hice mejor. Pero ya te digo que si me hubiese tocado la réplica no me hubiese molestado para nada.

Normalmente, ¿quién le acompaña a este tipo de eventos: familia, amigos€?

Pues a esta competición en concreto (la Red Bull) siempre suelo ir con mi familia. El año pasado fui con ellos y este año también. El resto de eventos que hay durante el año -ya sea porque me llamen o me apunte yo- suelo ir solo o quizá con amigos, depende de la situación.

¿Cómo lo celebró esa noche? ¿Salió?

Sí, sí. De hecho salí bastante fuerte (risas). Justo coincidió con que había terminado los exámenes y fue una liberación impresionante. Y es que el año pasado yo no tenía nada que perder, no me conocía nadie, así que cuando me clasifiqué para la nacional ya me daba igual todo. A mí este año fue como quitarse una roca de 200 kilos de encima.

¿Y cómo es su relación con Red Bull? ¿Firma algún tipo de contrato?

No, no. A ver, tú a Red Bull te apuntas si tú quieres, el único contrato que hay que firmar es el de cesión de los derechos de imagen. En mi caso, al ser menor de edad, ese contrato lo firma mi madre y ya está. No hay ningún contrato que te obligue a participar tres años seguidos ni nada así. Lo único quizá es que, claro, al final en la nacional hay tres o cuatro días de convivencia entre participantes y organizadores, por lo que a muchos miembros de la organización los considero amigos, así que si les puedes hacer el favor de salir con un Red Bull a la batalla en lugar de con un Monster, por ejemplo, pues genial.

¿Trabaja mucho durante el resto del año aparte de en la Red Bull? ¿Cuántos eventos está haciendo al año?

Pues ahora mismo las batallas están en auge y esto está haciendo que, por así decirlo, todos tengamos muchísimo trabajo y eso es bueno. El problema es que a mí este año me ha coincidido con 2º de Bachiller, así que he hecho muchos eventos, sobre todo en octubre y noviembre, pero no he podido exprimirme tanto como me gustaría. Pero ya tengo bastantes fechas cerradas para junio, para cuando termine selectividad.

Desde que ganó la regional el año pasado hasta ahora, ¿ha notado que le llamaban más?

Claro, antes no me llamaban para nada, pero porque no me conocían. Ahora pues las cosas son distintas: tienes un nombre, así que los promotores te llaman y te ofrecen realizar tal evento por determinadas condiciones. Y eso es algo que la primera vez que me pasó ni me lo creía. Pero claro, es que actualmente muchos de nosotros somos, por decirlo de alguna forma, un icono para los chavales pequeños y pagan su entrada por vernos rapear y eso es un gustazo.

¿Cómo se prepara para algo así? ¿Y cuánto entrena –si lo hace– cuando no tiene una competición delante?

Pues no suelo entrenar mucho, aparte de la semana anterior. Pero quizá una hora al día. Realmente, con todo el trabajo que hay ahora mismo para los freestylers, se entrena más de evento en evento -porque en un evento improvisas y ejercitas la mente- que en casa. En el caso de que no haya eventos, pues yo entreno en mi casa con un generador de palabras. Me pongo temáticas reducidas para intentar exprimirme al máximo posible€ Y en fin, esto es lo que me gusta, así que igual me pongo a hacer una tortilla y me pongo a rimar. Pero es que estoy todo el día con los cascos puestos escuchando bases. Pero eso lo hago por disfrute.

¿Cómo se ve de cara a la nacional?

Bien. Todavía queda mucho y no sé si podré mantener o subir el nivel, pero yo creo que si lo hago como en Barcelona puedo hacer un buen papel. Sí que es verdad que hay gente con muchísimo talento y experiencia, gente con muchas tablas, pero ya voy con una mentalidad distinta a la del año pasado, he pisado muchos más escenarios que el año pasado, tengo más experiencia y he aprendido a no tomarme las cosas como antes. Yo el año pasado salí eufórico al escenario y lo hice bastante mal y perdí en la primera ronda. Y ahora saldré al escenario a disfrutar.

¿A qué rivales les tiene miedo o mayor respeto?

Pues yo creo que el máximo favorito de este año es Blond. Más allá de porque me parezca muy bueno, porque lleva muchos años intentándolo. También está Force, BTA, Sweet Pain y, bueno, falta la regional de Valencia que es este fin de semana, pero en el caso de que se clasificase RC también lo veo como uno de los máximos favoritos a ganar.

Acaba de graduarse en el Instituto y ya ha comentado que va a hacer Selectividad...¿Qué quiere estudiar?

Pues voy a hacer ADE y realmente no sé qué voy a hacer después. Un tío mío de Valencia me habló de un posgrado en gestión empresarial del mundo de la música y tendría que verlo y tal, pero se me pasó por la cabeza. Lo que sí tengo claro es que voy a hacer ADE.

¿Cree que podría vivir del hip hop?

Pues a ver, creo que todo el mundo tiene que tener la cabeza asentada. Actualmente, no te voy a mentir, hay muchos que obviamente están viviendo de esto y yo creo que si ahora mismo aceptase todos los eventos que me han ofrecido (a los que me he negado por 2º de Bachillerato) yo creo que sí podría vivir del hip hop. No sería millonario, claro, pero sí me daría para pagar mi alquiler y demás. Pero me parece una tontería hacer eso ahora mismo con 17 años. Yo tengo mis estudios y mi carrera y de momento los puedo compaginar muy bien. Ojalá poder vivir de la música, si no del rap de la música en general y si no como artista pues en cualquier otra faceta: manager, promotor... No sé, realmente no me imagino haciendo otra cosa, pero hay que tener los pies en la tierra.

¿Qué planes tiene para su carrera musical? ¿Tiene pensado 'dar el salto' al disco?

Me gustaría, pero creo que es demasiado pronto porque ahora mismo lo que estoy sacando son temas sueltos y más sencillos para consolidar un público, para tener un público definido, y una vez ya tenga un público definido, ya sea a final de año, el año que viene o dentro de dos, intentar sacar un trabajo más serio. Pero, mientras tanto, yo sigo sacando mis temas a mi bola y ya.

¿Cómo ve desde su perspectiva la vieja rencilla freestyler vs MC's que no improvisan? ¿Sigue existiendo en su generación?

Pues yo creo que ahora más que antes, porque en la Red Bull de 2005, 2006, 2007€ los que se presentaban eran artistas. De hecho hubo freestylers como Zatu que no fueron a una internacional porque estaban de gira. Eso ahora no creo que pase, sinceramente. Y sí que es verdad que había cierto sector de raperos que, por así decirlo, menospreciaban el trabajo de los freestylers. Pero ahora yo creo que hay muchísima más diferencia, porque hay freestylers que realmente viven de hacer sólo freestyle. A mí no me gusta, por eso mismo me dedico a ambas cosas.