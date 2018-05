No hay excusas para el arte

El Museo Arqueológico, Santa Clara, el Museo de la Ciudad, el Gaya, el Museo de la Ciencia y el Agua, el Museo de la Universidad, el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería, el Museo Hidráulico de Molinos del Río, el Conjunto Monumental San Juan de Dios, el museo de la Catedral y el Mubam estaban ayer de celebración. Se notaba en las calles aledañas, en los patios, en los vestíbulos. Más gente que de costumbre; más actos de lo habitual.

Y es que las distintas pinacotecas de Murcia –así como otros centros culturales y espacios de diversa índole– comenzaron –y solo comenzaron– a echar la carne en el asador; algunos sin reparo, otros pensando en que el gran banquete tendrá lugar mañana. Sea como fuere, el Día y la Noche de los Museos se hizo notar ayer en la capital del Segura, que si bien llevaba días preparando los actos del 18 de mayo –salpicando su actividad cotidiana con charlas y presentaciones–, este viernes vivió el primero de dos días de desbordante actividad cultural.

La apertura total de puertas –que en el caso del Museo Arqueológico de Murcia, por ejemplo, llegó hasta sus almacenes– y las visitas guiadas o teatralizadas fueron común denominador en la práctica totalidad de los espacios que en la ciudad se han sumado a este gran evento; los talleres, dedicados a los más pequeños –en el museo de la UMU, en el de la Ciencia y el Agua y en Santa Clara, por ejemplo–, también.

Pero en un tiempo en el que la cultura y el arte son cuestiones a reivindicar, también hubo actividades destinadas a enganchar de la pechera a los vecinos de la ciudad para arrastrarles hasta los museos. En el Pabellón 2 del barrio del Carmen hubo música y danza, además de arte en directo; más que en directo, ´en vivo´ fue el que sacó a Trapería, Platería y demás calles cercanas el Área Comercial Murcia Centro, con picassos, mirós y modiglianis recorriendo las calles y sacándose fotografías con aquellos que decidieron pasar la tarde del viernes de compras. Y en el Gaya –o, más bien, en la Plaza de Santa Catalina– fue la Agrupación Musical de Beniaján quien ´mandó´ a los murcianos a los museos.



Afortunadamente para los que todavía no hayan hecho caso, lo de hoy va a ser, si cabe, mucho más grande y hasta más altas horas de la noche. Así que no, no hay excusas para disfrutar del arte en Murcia.

Cuadros vivientes pasean por las calles comerciales del centro de la ciudad

En una jornada como esta no podía faltar un homenaje a los grandes maestros de la pintura, a figuras icónicas que han marcado –con pincel y sobre un lienzo– un antes y un después en la historia del gracias a un estilo inconfundible e inigualable. Hablamos de artistas como Picasso, Lichtenstein, Frida Khalo, Modigliani, Mondrian o Miró, cuyos cuadros ´pasearon´ por la zona comercial del centro de la ciudad gracias a un grupo de actrices y actores caracterizados que amenizaron la jornada por las calles Aurora, Carlos III, Alejandro Séiquer, Santa Clara, Ángel Guirao, Trapería y Zarandona con una performance y haciéndose fotos con los viandantes. La actividad estuvo organizada por el Área Comercial Murcia Centro, que quiso unirse a este Día y la Noche de los Museos no solo con un horario especial para las tiendas asociadas, sino poniendo a la zona un toque museístico.

La Universidad ´enseña´ a los más pequeños

Los niños serán protagonistas este año con infinidad de talleres dedicados a abrir el apetito artístico de los públicos del futuro, pero la UMU fue un paso más allá. De la mano de Marcos Amorós, el museo de la universidad impartió ayer un taller de iniciación a la pintura centrado en la luz y el color.

El Mubam se centra en el cine y la fotografía

Los alumnos del Ciclo Formativo de Fotografía de la Escuela de Diseño tomaron el vestíbulo del Mubam, y mañana repetirán de la misma manera que el escritor Manu Riquelme protagonizará de nuevo su taller ´El cine a través del storyboard´, que hoy estará dedicado a un público infantil.

El Pabellón 2 del Cuartel de Artillería regresa con fuerza y exhibiciones en directo

El Carmen recuperó el pasado mes de marzo el corazón de la creación artística del barrio. El Pabellón 2 del Cuartel de Artillería volvió a abrir sus puertas con una jornada festiva cargada de actuaciones y demostraciones; un día que tan solo fue presagio de lo que estaba por venir. Y es que el centro cultural fue ayer uno de los puntos de mayor actividad durante la celebración del Día y la Noche de los Museos de Murcia. Por un lado, la Sala A inauguró la exposición 4 artistas, 4 escenarios, que tuvo al pintor Salvador Torres, a Virginia Bernal, Belén Orta y el artista urbano Kraser como protagonistas; por otro, la Sala B acogió la muestra Veo, veo, de Noelia Fernández, y la C, Sacre Coeur Videoarte, de la blanqueña Annie C. Pero es que, además, el Pabellón 2 contó con la actuaciones de Ceeko DJ, un espectáculo de danza de la mano de los chicos de Javi Marcos titulado El Germinar del movimiento y las ilustraciones en directo de Balder, Chibi, Irene K y Noelia Fernández.

El Museo Arqueológico abre su almacén

Visitas guiadas –especialmente a la recientemente inaugurada exposición Más que cuevas– y talleres infantiles componen la programación del Museo Arqueológico para este fin de semana, pero, sin duda, la actividad más llamativa de este año es la apertura de su almacén al público, un espacio que se inauguró a última hora de la tarde de ayer.

Letras en el Museo de la Ciencia y el Agua

El arte plástico y escénico no dominó toda la jornada en Murcia, y es que el Museo de la Ciencia y el Agua también se apuntó a la jornada con varias sesiones en el planetario –estreno del programa Los animales, el campo y la luna y la cinta Astronomía maya, observadores del Universo– y la presentación de un libro sobre el cambio climático del profesor y divulgador Cayetano Gutiérrez.

El Ramón Gaya le puso banda sonora

El Gaya es siempre uno de los espacios más activos de esta mágica cita, y siempre dedica un apartado importante de su programación a amenizar las noches en la Plaza de Santa Catalina sacando su ´arte´ a la calle. Y es que, además de la inauguración de la exposición La atracción del museo, contó con la actuación de la Agrupación Musical de Beniaján al caer la noche.