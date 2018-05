Dúo Vergara:"En Chile somos admiradores de guitarristas como Andrés Segovia y Narciso Yepes"

El Dúo Vergara, formado por los chilenos Ramón Vergara Leiva y su hijo Ramón Vergara, ofrecerán mañana, a partir de las ocho y cuarto de la tarde en la capilla de Santa Teresa del convento de los padres carmelitas de Caravaca, el concierto Ecos del Altiplano andino, una oportunidad de conocer los sonidos más profundos del cono Sur de América.

P ¿En qué se basa este concierto?

R El Altiplano andino es una región situada a más de 4.000 metros de altura en el cono sur de América que incluye varios países y donde, aunque se fijaron fronteras políticas, éstas no existen para las gentes que lo habitan, ya que incluso tienen un idioma propio como es el quechua. Haber recorrido esa zona de manera muy minuciosa me ha proporcionado la inspiración necesaria para recoger las raíces y las melodías que allí se interpretan y crear así cuatro danzas andinas que vamos a presentar aquí, en Caravaca.

P Además de la guitarra, ¿qué instrumento se usa en estas danzas?

R El instrumento es el hatun charango, una variación del charango tradicional que es de cinco cuerdas pareadas. Aquí se le han agregado dos cuerdas graves más que sirven para llevar más y hacer un mejor acompañamiento del instrumento. Estas dos cuerdas consiguen una mayor riqueza en todos los acordes.

P ¿Cómo ha visto el mundo de la música en España?

R Me he encontrado con músicos excepcionales. En el mundo de la guitarra España ha tenido y tiene grandes guitarristas. En Chile somos admiradores de grandes guitarristas españoles como Andrés Segovia o Narciso Yepes, algo que sirvió de inspiración para que la guitarra entrará en Chile y haya muchos valores nuevos como es el caso de mi hijo.

P ¿Por qué momento pasa el mundo de la música en Chile?

R En lo referente a la música clásica hay una buena escuela, el conservatorio está trabajando muy bien. También hay muchos alumnos que han venido a España y han ganado concursos. Allí tenemos mucha influencia española, seguimos conservando esa herencia de la madre patria que nos ha legado su idioma, sus costumbres y su música.

P Creo que en el concierto también se interpretará una obra de reciente creación, con motivo de un acontecimiento muy especial...

R Por supuesto, es una obra que le hice a mi nieta, que nació hace unos días; una niña que nos ha robado el corazón y que nos ha hecho viajar miles de kilómetros. Cuando me avisó mi hijo inmediatamente me puse a componer una obra para ella. Ella se ha convertido en una fuente de inspiración inagotable, también le he hecho varios poemas. También me ha sucedido con Caravaca, estos días he sido muy feliz aquí, me quedaría sin duda a vivir en esta bella ciudad, pero tengo mis compromisos en Chile por lo que tendré que volver, pero en cuanto regrese a Chile voy a empezar a trabajar en una obra dedicada precisamente a Caravaca.