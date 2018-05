El 'coach' Diego Jiménez se pasa esta noche al psicoteatro en Alcantarilla

El formador y coach en comunicación Diego Jiménez estrena esta noche en el Auditorio de Alcantarilla su proyecto «más personal» bajo la dirección escénica de Fernando Ripoll. Un espectáculo que contará además con la asistencia del famoso cantante y presentador Antonio Hidalgo como invitado especial.

¿Quién quiere ju(z)gar conmigo? –así es como se titula el show– es «una propuesta valiente y original que surge de la necesidad interna del autor, como coach y ser humano, de querer comunicar, desde la emoción y en primera persona, todo lo aprendido después de desaprender primero en su proceso de crecimiento personal».

Con un formato más cercano a la disciplina del psicoteatro o el 'teatro reality' que a cualquier otro ámbito, Diego Jiménez, compartirá sus vivencias más personales como terapia abierta al público, entregando los recursos y conocimientos para romper con las cargas que nos imponemos.

El guionista y autor, que se representa a sí mismo, transita con naturalidad de la reflexión a la emoción o la carcajada. Haciendo de lo particular la generalidad y consiguiendo que el espectador se vea reflejado e identificado.

«No es teatro, porque no es actor, no es monólogo, aunque sólo hable él, tampoco es una conferencia motivacional más? No es nada de eso y, a la vez, es todo junto», advierten desde la organización. «Se trata de una experiencia difícil de explicar, un 'striptease emocional' solo apto para quienes no teman dejarse llevar por las emociones», explica Jiménez, que recorrerá en los próximo meses la Región.